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Principais tokens de Liquid Staking por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Liquid Staking. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,891.89
+0.10%
-0.27%
-0.55%
$ 16.95B
$ 29.22
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,339.08
+0.07%
-0.00%
-0.73%
$ 8.68B
$ 14.62M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,076.65
-0.02%
-0.00%
-0.78%
$ 6.99B
$ 1.55M
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.430002
+0.02%
0.00%
+0.23%
$ 3.20B
$ 398.32K
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
6
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 60,638
-0.06%
--
-7.88%
$ 846.23M
$ 287.42
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 57.64
+0.21%
+0.03%
+1.77%
$ 794.39M
$ 605.97K
8
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.61
-0.24%
-0.00%
+4.48%
$ 780.50M
$ 339.07K
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.51
-0.14%
-0.00%
+4.61%
$ 759.64M
$ 7.96M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,202.82
-0.04%
-0.00%
-0.58%
$ 705.64M
$ 436.83K
11
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,109.68
-0.18%
-0.02%
-0.85%
$ 604.72M
$ 24.00M
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,060.42
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 446.27M
$ 204.09K
13
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 91.5
-0.15%
-0.00%
+4.62%
$ 394.20M
$ 1.04M
14
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,142.43
-0.09%
-0.00%
-0.78%
$ 352.52M
$ 4.88M
15
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,006.92
-0.09%
-0.00%
-0.61%
$ 285.39M
$ 846.30
16
JITO
JITO
JTO
$ 0.58
-0.85%
+4.89%
+19.02%
$ 280.95M
$ 129.77K
17
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2921
+0.31%
+1.14%
+1.42%
$ 247.20M
$ 443.45K
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.331
+0.23%
-1.26%
-0.97%
$ 227.60M
$ 162.23K
19
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 91.76
-0.35%
-0.00%
+4.40%
$ 213.16M
$ 31.04
20
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,122
+0.01%
-0.00%
-1.12%
$ 188.36M
$ 3.22K
21
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 106.25
-0.12%
-0.00%
+4.55%
$ 179.53M
$ 481.78K
22
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,057.93
-0.08%
-0.00%
-0.82%
$ 163.44M
$ 16.97K
23
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 109.64
-0.18%
-0.00%
+4.71%
$ 155.22M
$ 379.17K
24
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.29
-0.24%
+0.03%
+1.47%
$ 145.61M
$ 493.20K
25
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 83.04
-0.12%
-0.00%
+4.85%
$ 124.71M
$ 56.69K
26
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,880.12
-0.02%
0.00%
-0.58%
$ 116.64M
$ 87.11K
27
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 103.84
-0.13%
-0.00%
+4.57%
$ 104.96M
$ 26.23K
28
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 88.52
-0.23%
-0.00%
+4.47%
$ 102.25M
$ 181.63K
29
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 88.57
-0.21%
-0.00%
+5.02%
$ 93.80M
$ 141.01K
30
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.73
-0.07%
-0.00%
-0.65%
$ 86.68M
$ 1.50K
31
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,194.06
-0.09%
-0.00%
-0.72%
$ 81.32M
$ 3.44K
32
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 99.42
-0.22%
-0.00%
+4.36%
$ 69.81M
$ 242.41K
33
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,884.97
-0.04%
-0.00%
-0.59%
$ 69.32M
$ 673.15K
34
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 89.75
-0.17%
-0.00%
+4.60%
$ 68.88M
$ 1.91K
35
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.991038
0.00%
+0.01%
-0.14%
$ 61.77M
$ 80.15
36
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,350.81
+0.06%
-0.00%
-0.77%
$ 48.86M
$ 220.87
37
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03884
-2.48%
+8.18%
-10.54%
$ 44.21M
$ 11.37M
38
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 58.23
+0.21%
+0.03%
+1.80%
$ 41.61M
$ 453.92K
39
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01023
+0.59%
-21.33%
-9.02%
$ 38.15M
$ 34.34M
40
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003404
-0.09%
-1.79%
-3.19%
$ 34.04M
$ 16.06M
41
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.039
+0.20%
-2.16%
-0.83%
$ 33.22M
$ 25.68K
42
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.392
0.00%
-4.32%
-9.12%
$ 31.44M
$ 42.54K
43
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.110295
-0.20%
+0.15%
+13.59%
$ 30.94M
$ 1.61M
44
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1,881.43
+0.10%
-0.00%
-0.78%
$ 27.80M
$ 670.19K
45
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.06606
+0.79%
+0.87%
+20.47%
$ 26.98M
$ 933.25K
46
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3004
-0.36%
-1.64%
-4.02%
$ 26.51M
$ 206.47K
47
Swell Ethereum
Swell Ethereum
SWETH
$ 2,123.64
+0.10%
-0.00%
-0.59%
$ 24.82M
$ 21.16K
48
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.744785
+0.13%
-0.00%
+2.48%
$ 24.26M
$ 174.01K
49
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 63,305
0.00%
+0.00%
-1.83%
$ 20.39M
$ 32.29
50
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,312.54
+0.03%
-0.00%
-1.62%
$ 15.96M
$ 8.49K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Liquid Staking e por que são populares?
Tokens de Liquid Staking representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 160 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $46.25B.
Qual é o token de Liquid Staking com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Liquid Staking acompanhados na MEXC, APR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 91.78% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Liquid Staking existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 160 tokens de Liquid Staking, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Liquid Staking incluem STETH, WSTETH, WBETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Liquid Staking?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Liquid Staking é de aproximadamente $46.25B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Liquid Staking, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.