Qual é o preço atual de Hastra AUTO?

Hastra AUTO está sendo negociado a R$5.0618500289493000, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Hastra AUTO é de R$5.0618500289493000, enquanto o ATL é de R$5.04180309814158000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de AUTO hoje?

A capitalização de mercado está em R$26052284.62340193987000, colocando o ativo no #1547 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Hastra AUTO?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com AUTO.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 5148541.918347 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Hastra AUTO se enquadra?

Hastra AUTO faz parte da classificação Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Liquid Staking, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de AUTO?

Operar na rede -- permite que AUTO aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.