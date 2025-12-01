Preço de Kinetiq Staked HYPE hoje

O preço ao vivo de Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) hoje é $ 33.99, com uma variação de 2.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KHYPE para USD é de $ 33.99 por KHYPE.

Kinetiq Staked HYPE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 947,059,336, com um fornecimento em circulação de 27.89M KHYPE. Nas últimas 24 horas, KHYPE foi negociado entre $ 33.2 (mínimo) e $ 34.94 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 59.44, enquanto a mínima histórica foi de $ 29.57.

No desempenho de curto prazo, KHYPE movimentou-se -0.14% na última hora e +8.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Capitalização de mercado $ 947.06M$ 947.06M $ 947.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 947.06M$ 947.06M $ 947.06M Fornecimento Circulante 27.89M 27.89M 27.89M Fornecimento total 27,886,967.70201859 27,886,967.70201859 27,886,967.70201859

