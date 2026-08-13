Preço de The Vault Staked SOL hoje

O preço ao vivo de The Vault Staked SOL (VSOL) hoje é $ 88.31, com uma variação de 1.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VSOL para USD é de $ 88.31 por VSOL.

The Vault Staked SOL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 102,007,019, com um fornecimento em circulação de 1.15M VSOL. Nas últimas 24 horas, VSOL foi negociado entre $ 87.8 (mínimo) e $ 89.31 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 288.13, enquanto a mínima histórica foi de $ 69.73.

No desempenho de curto prazo, VSOL movimentou-se +0.30% na última hora e +3.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 122.12K.

Informações de mercado de The Vault Staked SOL (VSOL)

Capitalização de mercado $ 102.01M$ 102.01M $ 102.01M Volume (24h) $ 122.12K$ 122.12K $ 122.12K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 102.01M$ 102.01M $ 102.01M Fornecimento Circulante 1.15M 1.15M 1.15M Fornecimento total 1,153,959.392495174 1,153,959.392495174 1,153,959.392495174

A capitalização de mercado atual de The Vault Staked SOL é $ 102.01M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 122.12K. A oferta em circulação de VSOL é 1.15M, com um fornecimento total de 1153959.392495174. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 102.01M.