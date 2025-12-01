Preço de Kinetiq Earn Vault hoje

O preço ao vivo de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) hoje é $ 34.3, com uma variação de 1.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VKHYPE para USD é de $ 34.3 por VKHYPE.

Kinetiq Earn Vault ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 107,832,382, com um fornecimento em circulação de 3.15M VKHYPE. Nas últimas 24 horas, VKHYPE foi negociado entre $ 33.44 (mínimo) e $ 35.23 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 51.63, enquanto a mínima histórica foi de $ 29.62.

No desempenho de curto prazo, VKHYPE movimentou-se -0.51% na última hora e +8.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Capitalização de mercado $ 107.83M$ 107.83M $ 107.83M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 107.83M$ 107.83M $ 107.83M Fornecimento Circulante 3.15M 3.15M 3.15M Fornecimento total 3,148,480.92326081 3,148,480.92326081 3,148,480.92326081

A capitalização de mercado atual de Kinetiq Earn Vault é $ 107.83M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VKHYPE é 3.15M, com um fornecimento total de 3148480.92326081. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 107.83M.