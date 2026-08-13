Preço de Staked TRX hoje

O preço ao vivo de Staked TRX (STRX) hoje é $ 0.424911, com uma variação de 1.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STRX para USD é de $ 0.424911 por STRX.

Staked TRX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,167,097,185, com um fornecimento em circulação de 343.64M STRX. Nas últimas 24 horas, STRX foi negociado entre $ 0.424892 (mínimo) e $ 0.434764 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.560826, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.066254.

No desempenho de curto prazo, STRX movimentou-se -0.01% na última hora e -1.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 332.73K.

Informações de mercado de Staked TRX (STRX)

Capitalização de mercado $ 3.17B$ 3.17B $ 3.17B Volume (24h) $ 332.73K$ 332.73K $ 332.73K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.17B$ 3.17B $ 3.17B Fornecimento Circulante 343.64M 343.64M 343.64M Fornecimento total 7,453,072,847.468728 7,453,072,847.468728 7,453,072,847.468728

A capitalização de mercado atual de Staked TRX é $ 3.17B, com um volume de negociação de 24 horas de $ 332.73K. A oferta em circulação de STRX é 343.64M, com um fornecimento total de 7453072847.468728. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.17B.