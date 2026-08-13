Preço de Cardio hoje

O preço ao vivo de Cardio (CARDIO) hoje é $ 0, com uma variação de 1.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CARDIO para USD é de $ 0 por CARDIO.

Cardio ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 48,897, com um fornecimento em circulação de 853.59M CARDIO. Nas últimas 24 horas, CARDIO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CARDIO movimentou-se +0.10% na última hora e -1.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cardio (CARDIO)

Capitalização de mercado $ 48.90K$ 48.90K $ 48.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 48.90K$ 48.90K $ 48.90K Fornecimento Circulante 853.59M 853.59M 853.59M Fornecimento total 889,311,585.2688311 889,311,585.2688311 889,311,585.2688311

A capitalização de mercado atual de Cardio é $ 48.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CARDIO é 853.59M, com um fornecimento total de 889311585.2688311. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 48.90K.