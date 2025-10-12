O que é pump.fun (PUMP)

pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world's leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time.

pump.fun está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em pump.fun de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de PUMP para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre pump.fun em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de pump.fun tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do pump.fun (em USD)

Quanto valerá pump.fun (PUMP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em pump.fun (PUMP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para pump.fun.

Confira a previsão de preço de pump.fun agora!

Tokenomics de pump.fun (PUMP)

Compreender a tokenomics de pump.fun (PUMP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PUMP agora!

Como comprar pump.fun (PUMP)

Quer saber como comprar pump.fun? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar pump.fun facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

PUMP para moedas locais

Experimente o Conversor

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre pump.fun Quanto vale hoje o pump.fun (PUMP)? O preço ao vivo de PUMP em USD é 0.003795 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PUMP para USD? $ 0.003795 . Confira o O preço atual de PUMP para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de pump.fun? A capitalização de mercado de PUMP é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PUMP? O fornecimento circulante de PUMP é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PUMP? PUMP atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PUMP? PUMP atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de PUMP? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PUMP é $ 17.14M USD . PUMP vai subir ainda este ano? PUMP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PUMP para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o pump.fun (PUMP)

