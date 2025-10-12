O preço ao vivo de pump.fun hoje é 0.003795 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PUMP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PUMP facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de pump.fun hoje é 0.003795 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PUMP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PUMP facilmente na MEXC agora.

$0.003803
$0.003803$0.003803
-6.53%1D
Informações de preço de pump.fun (PUMP) (USD)

$ 0.003603
$ 0.003603$ 0.003603
$ 0.004263
$ 0.004263$ 0.004263
$ 0.003603
$ 0.003603$ 0.003603

$ 0.004263
$ 0.004263$ 0.004263

+2.12%

-6.52%

-45.47%

-45.47%

O preço em tempo real de pump.fun (PUMP) é $ 0.003795. Nas últimas 24 horas, PUMP foi negociado entre a mínima de $ 0.003603 e a máxima de $ 0.004263, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PUMP é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, PUMP variou +2.12% na última hora, -6.52% nas últimas 24 horas e -45.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de pump.fun (PUMP)

$ 17.14M
$ 17.14M$ 17.14M

$ 3.80B
$ 3.80B$ 3.80B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

SOL

A capitalização de mercado atual de pump.fun é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 17.14M. A oferta em circulação de PUMP é --, com um fornecimento total de 1000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.80B.

Histórico de preços de pump.fun (PUMP) em USD

Acompanhe as variações de preço de pump.fun para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00026569-6.52%
30 dias$ -0.002473-39.46%
60 dias$ -0.000196-4.92%
90 dias$ +0.002795+279.50%
Variação de preço de pump.fun hoje

Hoje, PUMP registrou uma variação de $ -0.00026569 (-6.52%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de pump.fun

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.002473 (-39.46%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de pump.fun

Expandindo a visualização para 60 dias, PUMP teve uma variação de $ -0.000196 (-4.92%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de pump.fun

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.002795 (+279.50%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de pump.fun (PUMP)!

Confira agora a página de histórico de preço do pump.fun.

O que é pump.fun (PUMP)

pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time.

pump.fun está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em pump.fun de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

- Verificar a disponibilidade de staking de PUMP para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre pump.fun em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de pump.fun tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Quanto valerá pump.fun (PUMP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em pump.fun (PUMP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para pump.fun.

Compreender a tokenomics de pump.fun (PUMP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PUMP agora!

Quer saber como comprar pump.fun? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar pump.fun facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Para uma compreensão mais aprofundada de pump.fun, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do pump.fun
Explorador de blocos

Site oficial do pump.fun
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre pump.fun

Quanto vale hoje o pump.fun (PUMP)?
O preço ao vivo de PUMP em USD é 0.003795 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PUMP para USD?
O preço atual de PUMP para USD é $ 0.003795. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de pump.fun?
A capitalização de mercado de PUMP é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PUMP?
O fornecimento circulante de PUMP é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PUMP?
PUMP atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PUMP?
PUMP atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de PUMP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PUMP é $ 17.14M USD.
PUMP vai subir ainda este ano?
PUMP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PUMP para uma análise mais detalhada.
Hora (UTC+8)	Tipo	Informação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --