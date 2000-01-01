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Principais tokens de Healthcare por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Healthcare. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0,2076
-1,15%
-1,38%
-5,56%
$ 28,72M
$ 318,46K
2
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0,00126498
-0,97%
+0,01%
-1,05%
$ 14,60M
$ 82,68K
3
Dynachain
Dynachain
DYNA
$ 0,0341983
0,00%
--
0,00%
$ 13,24M
$ 826,83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2,21
0,00%
0,00%
+0,45%
$ 8,85M
$ 4,58K
5
HP
HP
HP
$ 0,006302
-0,47%
-1,57%
-6,29%
$ 8,77M
$ 4,13M
6
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0,04250537
+0,33%
-0,07%
-15,86%
$ 7,30M
$ 77,83K
7
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0,051516
0,00%
--
0,00%
$ 1,39M
$ 106,29K
8
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0,01246
+0,48%
-0,48%
+0,72%
$ 887,39K
$ 1,49M
9
CTOC
CTOC
CTOC
$ 0,054742
+0,04%
-0,00%
-0,17%
$ 500,83K
$ 102,49K
10
Innovosens
Innovosens
ISENS
$ 6,344E-5
+0,49%
-1,90%
+5,61%
$ 62,80K
--
11
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0,0001526
0,00%
--
+0,24%
$ 60,23K
$ 4,28
12
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 5,511E-5
+0,20%
-1,30%
+4,57%
$ 49,00K
--
13
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4,144E-5
0,00%
-6,20%
-6,33%
$ 41,44K
--
14
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0,00099877
0,00%
--
-10,00%
$ 40,04K
$ 2,41
15
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 2,999E-5
+0,50%
-0,60%
+2,18%
$ 29,88K
--
16
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3,3E-6
0,00%
-9,20%
-9,09%
$ 15,72K
--
17
Pharmachain AI
Pharmachain AI
PHAI
$ 1,891E-5
0,00%
+3,20%
+2,55%
$ 11,68K
--
18
Medifakt
Medifakt
FAKT
$ 0,0005463
0,00%
-0,02%
+0,26%
--
$ 39,19M
19
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0,00523
+1,35%
-4,36%
+18,69%
--
$ 2,97M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Healthcare e por que são populares?
Tokens de Healthcare representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 19 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $84.57M.
Qual é o token de Healthcare com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Healthcare acompanhados na MEXC, PHAI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Healthcare existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 19 tokens de Healthcare, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Healthcare incluem APEX, MED, DYNA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Healthcare?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Healthcare é de aproximadamente $84.57M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Healthcare, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.