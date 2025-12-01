Preço de Quack AI hoje

O preço ao vivo de Quack AI (Q) hoje é $ 0.010466, com uma variação de 1.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de Q para USD é de $ 0.010466 por Q.

Quack AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- Q. Nas últimas 24 horas, Q foi negociado entre $ 0.010177 (mínimo) e $ 0.011091 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, Q movimentou-se +1.93% na última hora e -12.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 68.28K.

Informações de mercado de Quack AI (Q)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 68.28K$ 68.28K $ 68.28K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 104.66M$ 104.66M $ 104.66M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Quack AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 68.28K. A oferta em circulação de Q é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 104.66M.