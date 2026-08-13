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O preço ao vivo de Irys hoje é 0.01636 BRL. A capitalização de mercado de IRYS é de 32,720,000 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de IRYS para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Irys hoje é 0.01636 BRL. A capitalização de mercado de IRYS é de 32,720,000 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de IRYS para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Irys (IRYS)

Preço em tempo real de 1 IRYS para BRL

R$0.0848046
R$0.0848046R$0.0848046
-0.90%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Irys (IRYS)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:31:31 (UTC+8)

Preço de Irys hoje

O preço ao vivo de Irys (IRYS) hoje é R$ 0.01636, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IRYS para BRL é de R$ 0.01636 por IRYS.

Irys ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando R$ 32.72M, com um fornecimento em circulação de 2.00B IRYS. Nas últimas 24 horas, IRYS foi negociado entre R$ 0.01561 (mínimo) e R$ 0.01668 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, IRYS movimentou-se -0.67% na última hora e +12.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 84.12K.

Informações de mercado de Irys (IRYS)

R$ 32.72M
R$ 32.72MR$ 32.72M

R$ 84.12K
R$ 84.12KR$ 84.12K

R$ 163.60M
R$ 163.60MR$ 163.60M

2.00B
2.00B 2.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de Irys é R$ 32.72M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 84.12K. A oferta em circulação de IRYS é 2.00B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 163.60M.

Histórico de preço de Irys BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.01561
R$ 0.01561R$ 0.01561
Mínimo 24h
R$ 0.01668
R$ 0.01668R$ 0.01668
Máximo 24h

R$ 0.01561
R$ 0.01561R$ 0.01561

R$ 0.01668
R$ 0.01668R$ 0.01668

--
----

--
----

-0.67%

-0.89%

+12.05%

+12.05%

Histórico de preços de Irys (IRYS) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Irys para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0007702-0.89%
30 diasR$ +0.00391+31.40%
60 diasR$ -0.00187-10.26%
90 diasR$ -0.03637-68.98%
Variação de preço de Irys hoje

Hoje, IRYS registrou uma variação de R$ -0.0007702 (-0.89%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Irys

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00391 (+31.40%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Irys

Expandindo a visualização para 60 dias, IRYS teve uma variação de R$ -0.00187 (-10.26%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Irys

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.03637 (-68.98%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Irys (IRYS)!

Confira agora a página de histórico de preço do Irys.

Análise para Irys

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Irys. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Irys hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de IRYS é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

IRYS_USDT está operando acima do centro de 0,0162 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,01634, próximo ao nível de resistência R1 em 0,01638. A estrutura de preços encontra-se na metade superior do sistema de pivôs, e os compradores e vendedores estão formando um padrão de oscilação estreita entre o centro e o R1. O intervalo entre S2 e R2 constitui a principal faixa de negociação atual; como o preço ainda não conseguiu romper efetivamente o R1, o espaço para alta permanece temporariamente limitado, enquanto o centro abaixo oferece suporte estrutural básico. O MACD apresenta uma cruz de compra, indicando que o impulso comprador de curto prazo vem se acumulando. Já o índice RSI encontra-se em zona neutra, sugerindo ausência de emoções extremas unidirecionais no mercado, além de uma separação perceptível entre os indicadores rápidos e lentos. O conjunto das médias móveis mantém-se plano, sem formar uma configuração clara de tendência de alta ou pressão baixista, e a volatilidade encontra-se em fase de convergência. Os valores do KDJ e do StochRSI mostram que não há desvios significativos no impulso de curto prazo, com as forças de compra e venda atingindo um equilíbrio temporário próximo ao preço atual. A principal resistência imediata situa-se em 0,01638 (R1), a menos de 0,3% de distância do preço atual. A resistência secundária encontra-se em 0,01655 (R2), servindo como meta de referência mais distante. No lado inferior, o suporte mais próximo está em 0,0162 (centro), aproximadamente 0,9% abaixo do preço atual. Suportes mais robustos localizam-se em 0,01603 (S1) e 0,01585 (S2), formando uma linha defensiva descendente.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Irys?

Vários fatores-chave influenciam o preço do token Irys (IRYS):

1. Adoção da rede: O uso dos serviços de armazenamento e recuperação de dados da Irys impacta diretamente a demanda por tokens, já que o IRYS é utilizado para cobrir as taxas de transação.

2. Crescimento do mercado de armazenamento de dados: A expansão das necessidades de armazenamento descentralizado aumenta o valor de utilidade do token.

3. Utilidade do token: O IRYS serve como meio de pagamento para o armazenamento permanente de dados, criando uma demanda inerente.

4. Sentimento do mercado: As tendências gerais do mercado de criptomoedas e a confiança dos investidores afetam as movimentações de preço.

5. Concorrência: O desempenho em relação a outras soluções de armazenamento descentralizado, como Arweave, Filecoin e IPFS.

6. Desenvolvimentos técnicos: Atualizações do protocolo, parcerias e melhorias no ecossistema.

7. Dinâmica de oferta: Distribuição do token, mecanismos de staking e mudanças na oferta circulante.

8. Adoção institucional: O uso corporativo de soluções de armazenamento permanente de dados impulsiona a demanda de longo prazo.

Por que as pessoas querem saber o preço de Irys hoje?

As pessoas querem saber o preço do Irys (IRYS) hoje por vários motivos importantes: decisões de negociação, gestão de portfólio, análise de mercado e definição do momento ideal para investir. Como um token de armazenamento de dados descentralizado, o preço do IRYS influencia os lucros das operações, a alocação de ativos e as estratégias de entrada e saída para investidores e traders.

Previsão de preço para Irys

Previsão de preço de Irys (IRYS) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de IRYS em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Irys (IRYS) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Irys pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Irys pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de IRYS para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Irys.

Como comprar e investir em Irys em Brasil

Pronto para começar com Irys? Comprar IRYS é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Irys. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Irys (IRYS).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Irys será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Irys(IRYS)

O que você pode fazer com Irys

Possuir Irys permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Irys (IRYS) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Irys (IRYS)

Irys is a Layer-1 Datachain That Unlocks the Value of Data—letting you store, use, and monetize your AI and IP data.

Recurso Irys

Para uma compreensão mais aprofundada de Irys, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Irys
Explorador de blocos

Categoria :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOEthereum Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Irys

Última atualização da página: 2026-08-13 05:31:31 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Irys (IRYS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Irys

IRYSUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em IRYS com alavancagem. Explore a negociação de futuros de IRYSUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Irys (IRYS) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Irys.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
IRYS/USDT
R$0.0848046
R$0.0848046R$0.0848046
-1.02%
5.21M (USDT)
IRYS/USDC
R$0.0850122
R$0.0850122R$0.0850122
-0.77%
3.36M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1274664
R$0.1274664R$0.1274664

+22.80%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0926934
R$0.0926934R$0.0926934

+346.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.303209
R$1.303209R$1.303209

+3.33%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6726332
R$1.6726332R$1.6726332

-1.31%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0457239
R$0.0457239R$0.0457239

-8.98%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.023355
R$0.023355R$0.023355

+25.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.284324
R$13.284324R$13.284324

+27.98%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.33288542
R$1.33288542R$1.33288542

+17.20%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

R$0.1379502
R$0.1379502R$0.1379502

+8.48%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00584394
R$0.00584394R$0.00584394

+12.60%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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1 IRYS = 0.0849084 BRL