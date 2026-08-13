Cotação Irys (IRYS)
O preço ao vivo de Irys (IRYS) hoje é R$ 0.01636, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IRYS para BRL é de R$ 0.01636 por IRYS.
Irys ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando R$ 32.72M, com um fornecimento em circulação de 2.00B IRYS. Nas últimas 24 horas, IRYS foi negociado entre R$ 0.01561 (mínimo) e R$ 0.01668 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, IRYS movimentou-se -0.67% na última hora e +12.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 84.12K.
ETH
A capitalização de mercado atual de Irys é R$ 32.72M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 84.12K. A oferta em circulação de IRYS é 2.00B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 163.60M.
-0.67%
-0.89%
+12.05%
+12.05%
Acompanhe as variações de preço de Irys para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0007702
|-0.89%
|30 dias
|R$ +0.00391
|+31.40%
|60 dias
|R$ -0.00187
|-10.26%
|90 dias
|R$ -0.03637
|-68.98%
Hoje, IRYS registrou uma variação de R$ -0.0007702 (-0.89%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00391 (+31.40%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, IRYS teve uma variação de R$ -0.00187 (-10.26%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.03637 (-68.98%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Irys. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de IRYS é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Grupo EMA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|Pivô ≤ Preço ≤ R1
|Entre o pivô‑R1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
IRYS_USDT está operando acima do centro de 0,0162 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,01634, próximo ao nível de resistência R1 em 0,01638. A estrutura de preços encontra-se na metade superior do sistema de pivôs, e os compradores e vendedores estão formando um padrão de oscilação estreita entre o centro e o R1. O intervalo entre S2 e R2 constitui a principal faixa de negociação atual; como o preço ainda não conseguiu romper efetivamente o R1, o espaço para alta permanece temporariamente limitado, enquanto o centro abaixo oferece suporte estrutural básico. O MACD apresenta uma cruz de compra, indicando que o impulso comprador de curto prazo vem se acumulando. Já o índice RSI encontra-se em zona neutra, sugerindo ausência de emoções extremas unidirecionais no mercado, além de uma separação perceptível entre os indicadores rápidos e lentos. O conjunto das médias móveis mantém-se plano, sem formar uma configuração clara de tendência de alta ou pressão baixista, e a volatilidade encontra-se em fase de convergência. Os valores do KDJ e do StochRSI mostram que não há desvios significativos no impulso de curto prazo, com as forças de compra e venda atingindo um equilíbrio temporário próximo ao preço atual. A principal resistência imediata situa-se em 0,01638 (R1), a menos de 0,3% de distância do preço atual. A resistência secundária encontra-se em 0,01655 (R2), servindo como meta de referência mais distante. No lado inferior, o suporte mais próximo está em 0,0162 (centro), aproximadamente 0,9% abaixo do preço atual. Suportes mais robustos localizam-se em 0,01603 (S1) e 0,01585 (S2), formando uma linha defensiva descendente.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Irys pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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