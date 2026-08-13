Preço de Irys hoje

O preço ao vivo de Irys (IRYS) hoje é R$ 0.01636, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IRYS para BRL é de R$ 0.01636 por IRYS.

Irys ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando R$ 32.72M, com um fornecimento em circulação de 2.00B IRYS. Nas últimas 24 horas, IRYS foi negociado entre R$ 0.01561 (mínimo) e R$ 0.01668 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, IRYS movimentou-se -0.67% na última hora e +12.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 84.12K.

Informações de mercado de Irys (IRYS)

Capitalização de mercado R$ 32.72MR$ 32.72M R$ 32.72M Volume (24h) R$ 84.12KR$ 84.12K R$ 84.12K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 163.60MR$ 163.60M R$ 163.60M Fornecimento Circulante 2.00B 2.00B 2.00B Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Irys é R$ 32.72M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 84.12K. A oferta em circulação de IRYS é 2.00B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 163.60M.