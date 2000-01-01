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Principais tokens de Decentralized Science (DeSci) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Decentralized Science (DeSci). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2702
+0.04%
+2.42%
-0.88%
$ 135.55M
$ 322.19K
2
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003889
+0.52%
-4.42%
-3.47%
$ 78.42M
$ 15.75M
3
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02421
+0.13%
-3.82%
-0.37%
$ 52.85M
$ 2.51M
4
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.768251
+1.67%
-0.03%
-18.74%
$ 23.27M
$ 660.69K
5
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.73
-0.42%
-0.05%
+5.11%
$ 22.94M
$ 386.91K
6
HairDAO
HairDAO
HAIR
$ 13.73
+0.29%
-0.01%
+11.90%
$ 9.64M
$ 14.59K
7
VENOM
VENOM
VENOM
$ 0.009613
+0.08%
-0.47%
-2.99%
$ 9.51M
$ 5.66M
8
VitaDAO
VitaDAO
VITA
$ 0.218636
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-4.46%
$ 5.75M
$ 2.63K
9
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.103136
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$ 4.27M
$ 2.44K
10
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.00625546
+0.05%
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$ 2.98M
$ 103.29K
11
SpineDAO Token
SpineDAO Token
SPINE
$ 0.00204022
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$ 2.04M
$ 1.10K
12
VitaRNA
VitaRNA
VITARNA
$ 0.759119
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$ 1.85M
$ 1.05K
13
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.075
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$ 1.54M
$ 1.81K
14
Gridcoin
Gridcoin
GRC
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--
-20.80%
$ 1.28M
$ 0.05
15
Cypher Tempre
Cypher Tempre
CPHY
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$ 1.22M
$ 2.12K
16
ValleyDAO
ValleyDAO
GROW
$ 0.07703
+0.51%
-0.04%
-2.41%
$ 888.51K
$ 238.56
17
AxonDAO Governance Token
AxonDAO Governance Token
AXGT
$ 0.00169021
+1.42%
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-9.05%
$ 641.09K
$ 3.93K
18
Cerebrum DAO
Cerebrum DAO
NEURON
$ 1.724E-5
+0.06%
-3.20%
-0.23%
$ 545.23K
--
19
CryoDAO
CryoDAO
CRYO
$ 0.150821
+0.26%
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-0.82%
$ 435.56K
$ 2.68K
20
Quantum Biology DAO
Quantum Biology DAO
QBIO
$ 0.00205352
+0.17%
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$ 397.74K
$ 2.10K
21
Curetopia
Curetopia
CURES
$ 0.00942113
+0.47%
-0.04%
-1.38%
$ 370.99K
$ 2.49K
22
Factor
Factor
FACT
$ 0.2938
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$ 347.64K
$ 2.34K
23
GenomesDAO GENOME
GenomesDAO GENOME
GENOME
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$ 327.44K
$ 40.73
24
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
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$ 302.54K
$ 382.04
25
Dynex
Dynex
DNX
$ 0.002798
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$ 300.60K
$ 1.88M
26
HydraDAO
HydraDAO
HYDRA
$ 0.02457621
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$ 289.37K
$ 566.59
27
Welshare Health Token
Welshare Health Token
WEL
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--
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$ 9.77
28
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PoSciDonDAO Token
SCI
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--
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$ 206.74K
$ 4.93
29
yesnoerror
yesnoerror
YNE
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+0.55%
$ 181.83K
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30
DigiHealth
DigiHealth
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31
Data Lake
Data Lake
LAKE
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32
Rifampicin
Rifampicin
$RIF
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33
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Urolithin A
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34
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Eli5a
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35
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PsyDAO
PSY
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36
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Etica
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VitaStem
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AIMX
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CRYORAT
CRYORAT
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--
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Protean
Protean
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Deep Worm
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SOLVE
SOLVE
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44
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ZAYA AI
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45
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Imprnt
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46
Brain Worms
Brain Worms
BWORM
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47
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BitDoctorAI
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--
48
SUI Desci Agents
SUI Desci Agents
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--
49
Senku Ishigami by Virtuals
Senku Ishigami by Virtuals
SENKU
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--
50
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
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0.00%
-9.20%
-9.09%
$ 15.72K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Decentralized Science (DeSci) e por que são populares?
Tokens de Decentralized Science (DeSci) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 56 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $360.08M.
Qual é o token de Decentralized Science (DeSci) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Decentralized Science (DeSci) acompanhados na MEXC, DNX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Decentralized Science (DeSci) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 56 tokens de Decentralized Science (DeSci), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Decentralized Science (DeSci) incluem TRAC, ATH, BIO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Decentralized Science (DeSci)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Decentralized Science (DeSci) é de aproximadamente $360.08M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Decentralized Science (DeSci), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.