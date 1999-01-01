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Principais tokens de BNB Chain Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor BNB Chain Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,660.63
+0.25%
-0.21%
-1.06%
$ 1.27T
$ 6.65K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,887.49
+0.50%
-0.23%
-0.75%
$ 227.38B
$ 91.43K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 612.88
+0.22%
-0.47%
+3.92%
$ 82.44B
$ 16.48K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0117
+0.71%
-0.90%
-1.15%
$ 62.71B
$ 14.35M
6
Solana
Solana
SOL
$ 76.24
+0.75%
-0.25%
+4.76%
$ 44.17B
$ 364.28K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0.3359
-0.03%
+0.48%
+2.56%
$ 31.87B
$ 16.11M
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07013
+0.60%
-2.37%
+1.85%
$ 11.99B
$ 100.37M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 494.88
+1.54%
+2.16%
-2.32%
$ 8.23B
$ 4.48K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,658.18
+0.27%
-0.28%
-1.07%
$ 7.41B
$ 2.03
11
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,075.18
+0.41%
0.00%
-0.63%
$ 6.99B
$ 1.53M
12
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1841
+0.77%
-2.08%
-8.25%
$ 6.67B
$ 13.47M
13
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.734
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
14
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.02%
+0.03%
$ 4.49B
$ 1.01M
15
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 215
+0.84%
+1.36%
+1.22%
$ 4.33B
$ 2.66K
16
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.10096
+0.21%
+0.49%
+14.51%
$ 3.90B
$ 2.30M
17
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.342
-0.60%
-1.62%
+0.53%
$ 3.58B
$ 915.44K
18
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.94
+0.18%
-1.01%
-1.10%
$ 3.47B
$ 65.59K
19
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
20
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
21
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.495
+1.46%
+2.79%
+1.12%
$ 2.79B
$ 52.91K
22
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
23
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004444
+0.52%
-1.43%
-4.53%
$ 2.60B
$ 158.48B
24
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.564
+0.79%
-6.11%
-11.78%
$ 2.21B
$ 192.81K
25
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6603
+1.08%
-0.33%
+1.35%
$ 2.15B
$ 710.61K
26
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.67M
27
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05524
+0.07%
-0.86%
+5.28%
$ 1.76B
$ 839.00K
28
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001829
-0.27%
-0.11%
+1.33%
$ 1.65B
$ 28.90B
29
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6033
+0.15%
-0.48%
+0.52%
$ 1.63B
$ 312.18K
30
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 6.79M
31
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.10864
+0.96%
-1.67%
-4.79%
$ 1.45B
$ 76.09K
32
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 1.36B
$ 110.56
33
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.35
+0.54%
-1.87%
-2.36%
$ 1.36B
$ 1.66K
34
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.777
+0.62%
-2.33%
-5.16%
$ 1.31B
$ 977.30K
35
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
-0.01%
-0.01%
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$ 1.30B
$ 182.85K
36
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002714
+1.50%
-4.84%
-2.97%
$ 1.12B
$ 71.34B
37
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 609.9
+0.18%
-0.00%
+3.96%
$ 1.07B
$ 240.08M
38
United Stables
United Stables
U
$ 1.0005
+0.01%
+0.04%
+0.03%
$ 1.00B
$ 52.16K
39
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
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+195.30%
+14,244.87%
$ 858.46M
$ 172.53
40
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.397
-0.07%
-2.65%
+3.03%
$ 716.15M
$ 201.83K
41
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 696.39M
--
42
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08838
+0.26%
-0.60%
-0.51%
$ 682.05M
$ 17.13M
43
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,776
0.00%
-0.00%
-1.03%
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$ 596.96K
44
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3782
+0.15%
+2.13%
+0.34%
$ 590.85M
$ 228.96K
45
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1723
+0.94%
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46
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998676
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 550.70M
$ 1.35M
47
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
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0.00%
0.00%
-1.08%
$ 536.78M
$ 6.07K
48
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6763
+0.74%
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-2.16%
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$ 2.63M
49
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.45
+0.42%
-0.75%
+4.17%
$ 509.50M
$ 207.36K
50
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9967
+0.01%
-0.02%
+0.05%
$ 492.88M
$ 5.44K

Perguntas frequentes

O que são tokens de BNB Chain Ecosystem e por que são populares?
Tokens de BNB Chain Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 1,988 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1933.91B.
Qual é o token de BNB Chain Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de BNB Chain Ecosystem acompanhados na MEXC, WONE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 195.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de BNB Chain Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 1,988 tokens de BNB Chain Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de BNB Chain Ecosystem incluem BTC, ETH, BNB. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria BNB Chain Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de BNB Chain Ecosystem é de aproximadamente $1933.91B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor BNB Chain Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.