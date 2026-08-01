Preço de Grvt hoje

O preço ao vivo de Grvt (GRVT) hoje é R$ 0.3216, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRVT para BRL é de R$ 0.3216 por GRVT.

Grvt ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GRVT. Nas últimas 24 horas, GRVT foi negociado entre R$ 0.3053 (mínimo) e R$ 0.3391 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GRVT movimentou-se -1.45% na última hora e +1.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 446.30K.

Informações de mercado de Grvt (GRVT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 446.30KR$ 446.30K R$ 446.30K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 321.60MR$ 321.60M R$ 321.60M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Grvt é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 446.30K. A oferta em circulação de GRVT é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 321.60M.