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O preço ao vivo de Grvt hoje é 0.3216 BRL. A capitalização de mercado de GRVT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GRVT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Grvt hoje é 0.3216 BRL. A capitalização de mercado de GRVT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GRVT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Grvt (GRVT)

Preço em tempo real de 1 GRVT para BRL

R$1.667442
R$1.667442R$1.667442
+0.21%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Grvt (GRVT)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:08:06 (UTC+8)

Preço de Grvt hoje

O preço ao vivo de Grvt (GRVT) hoje é R$ 0.3216, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRVT para BRL é de R$ 0.3216 por GRVT.

Grvt ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GRVT. Nas últimas 24 horas, GRVT foi negociado entre R$ 0.3053 (mínimo) e R$ 0.3391 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GRVT movimentou-se -1.45% na última hora e +1.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 446.30K.

Informações de mercado de Grvt (GRVT)

--
----

R$ 446.30K
R$ 446.30KR$ 446.30K

R$ 321.60M
R$ 321.60MR$ 321.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de Grvt é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 446.30K. A oferta em circulação de GRVT é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 321.60M.

Histórico de preço de Grvt BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.3053
R$ 0.3053R$ 0.3053
Mínimo 24h
R$ 0.3391
R$ 0.3391R$ 0.3391
Máximo 24h

R$ 0.3053
R$ 0.3053R$ 0.3053

R$ 0.3391
R$ 0.3391R$ 0.3391

--
----

--
----

-1.45%

+0.21%

+1.06%

+1.06%

Histórico de preços de Grvt (GRVT) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Grvt para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.003494+0.21%
30 diasR$ +0.2216+221.60%
60 diasR$ +0.2216+221.60%
90 diasR$ +0.2216+221.60%
Variação de preço de Grvt hoje

Hoje, GRVT registrou uma variação de R$ +0.003494 (+0.21%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Grvt

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.2216 (+221.60%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Grvt

Expandindo a visualização para 60 dias, GRVT teve uma variação de R$ +0.2216 (+221.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Grvt

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.2216 (+221.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Grvt (GRVT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Grvt.

Análise para Grvt

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Grvt. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Grvt hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de GRVT: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O GRVT_USDT está operando acima do centro de 0,3153 no período de 4 horas. O preço atual, de 0,3199, encontra-se abaixo da resistência R1, situada em 0,32225. A cotação permanece na metade superior do sistema de pivôs. O conjunto das médias móveis apresenta uma configuração de alta, indicando que a força compradora de curto prazo continua presente. No entanto, não houve uma ruptura fundamental na estrutura de mercado. O indicador MACD encontra-se em estado de cruzamento negativo, com divergência entre as linhas rápida e lenta. Já o RSI está posicionado na zona neutra, enquanto os valores do KDJ e do StochRSI apontam para uma dispersão da força motriz. A abertura das Bandas de Bollinger reflete mudanças na volatilidade, e há desalinhamento nas direções dos indicadores rápidos e lentos. Ambos os lados — compradores e vendedores — encontram-se em fase de disputa, sem que se observe uma liderança clara em qualquer sentido. A principal resistência imediata encontra-se em 0,32225, valor que dista menos de 1% do preço atual. Caso ocorra uma quebra dessa marca, o alvo passa a ser a referência mais distante em 0,33456. Por outro lado, o suporte próximo está localizado no centro de 0,3153; caso seja rompido, testaremos o nível de apoio em 0,30299, sendo 0,29604 um ponto de referência ainda mais profundo. A densa concentração de níveis-chave limita o espaço de movimentação dos preços.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Grvt?

Os preços do GRVT são influenciados pelas tendências gerais do mercado de criptomoedas, pelo desempenho do Bitcoin, pelas taxas de adoção da plataforma, pelo volume de negociações na exchange do Grvt, por notícias regulatórias e pelo sentimento dos investidores. A tokenomics, incluindo a dinâmica da oferta e a utilidade dentro do ecossistema, também desempenha um papel crucial na determinação do seu valor de mercado e da sua volatilidade.

Por que as pessoas querem saber o preço de Grvt hoje?

Os traders acompanham o preço do GRVT para avaliar o sentimento do mercado, identificar pontos de entrada ou saída e gerenciar o risco da carteira. Dados em tempo real ajudam a avaliar a liquidez, a volatilidade e as possíveis oportunidades de arbitragem na exchange Grvt, permitindo decisões informadas no dinâmico mercado de derivativos de criptomoedas, visando estratégias de negociação otimizadas.

Previsão de preço para Grvt

Previsão de preço de Grvt (GRVT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de GRVT em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Grvt (GRVT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Grvt pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Grvt pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de GRVT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Grvt.

Como comprar e investir em Grvt em Brasil

Pronto para começar com Grvt? Comprar GRVT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Grvt. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Grvt (GRVT).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Grvt será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Grvt(GRVT)

O que você pode fazer com Grvt

Possuir Grvt permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Grvt (GRVT) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Grvt (GRVT)

Grvt is a self-custodial on-chain wealth platform that unifies four verticals — Earn, Invest, Trade, and Pay — on a single self-custodied balance, running on a custom ZKsync stack Validium Layer 2 with CEX-grade performance. A single deposit earns yield by default, is investable in institutional-grade products from $1 with no accreditation, and is concurrently usable as trading collateral — all in the user's own custody. Live since December 2024 as the world's first licensed perpetual DEX.

Recurso Grvt

Para uma compreensão mais aprofundada de Grvt, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Grvt
Explorador de blocos

Categoria :

BNB Chain EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Grvt

Última atualização da página: 2026-08-13 05:08:06 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Grvt (GRVT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Grvt

GRVTUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em GRVT com alavancagem. Explore a negociação de futuros de GRVTUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Grvt (GRVT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Grvt.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GRVT/USDC
R$1.664334
R$1.664334R$1.664334
+0.09%
180.27K (USDT)
GRVT/USDT
R$1.665888
R$1.665888R$1.665888
+0.06%
1.38M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

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Bitcoin

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ETH
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Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1391866
R$0.1391866R$0.1391866

+34.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0927738
R$0.0927738R$0.0927738

+347.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.32608
R$1.32608R$1.32608

+5.34%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.729861
R$1.729861R$1.729861

+2.25%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0454286
R$0.0454286R$0.0454286

-9.40%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0223776
R$0.0223776R$0.0223776

+20.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.463338
R$13.463338R$13.463338

+29.95%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.30943666
R$1.30943666R$1.30943666

+15.36%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00582232
R$0.00582232R$0.00582232

+12.40%

Audiera

Audiera

BEAT

R$5.879818
R$5.879818R$5.879818

+8.37%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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