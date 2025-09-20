Zclassic (ZCL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0057601 $ 0.0057601 $ 0.0057601 24 timer lav $ 0.00585629 $ 0.00585629 $ 0.00585629 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0057601$ 0.0057601 $ 0.0057601 24 timer høy $ 0.00585629$ 0.00585629 $ 0.00585629 All Time High $ 230.95$ 230.95 $ 230.95 Laveste pris $ 0.00536518$ 0.00536518 $ 0.00536518 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -0.90% Prisendring (7D) -0.07% Prisendring (7D) -0.07%

Zclassic (ZCL) sanntidsprisen er $0.00578705. I løpet av de siste 24 timene har ZCL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0057601 og et toppnivå på $ 0.00585629, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZCL er $ 230.95, mens den rekordlave prisen er $ 0.00536518.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZCL endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -0.90% over 24 timer og -0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zclassic (ZCL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.74K$ 53.74K $ 53.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 66.33K$ 66.33K $ 66.33K Opplagsforsyning 9.29M 9.29M 9.29M Total forsyning 11,462,487.0 11,462,487.0 11,462,487.0

Nåværende markedsverdi på Zclassic er $ 53.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZCL er 9.29M, med en total tilgang på 11462487.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.33K.