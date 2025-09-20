Rollbit Coin (RLB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.066308 24 timer høy $ 0.068906 All Time High $ 0.264358 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -0.22% Prisendring (7D) -2.30%

Rollbit Coin (RLB) sanntidsprisen er $0.068048. I løpet av de siste 24 timene har RLB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.066308 og et toppnivå på $ 0.068906, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RLB er $ 0.264358, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RLB endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og -2.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rollbit Coin (RLB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 130.60M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 130.60M Opplagsforsyning 1.92B Total forsyning 1,920,994,888.447601

Nåværende markedsverdi på Rollbit Coin er $ 130.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RLB er 1.92B, med en total tilgang på 1920994888.447601. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 130.60M.