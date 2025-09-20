FlameWire (SN97) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.496154 $ 0.496154 $ 0.496154 24 timer lav $ 0.53034 $ 0.53034 $ 0.53034 24 timer høy 24 timer lav $ 0.496154$ 0.496154 $ 0.496154 24 timer høy $ 0.53034$ 0.53034 $ 0.53034 All Time High $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 Laveste pris $ 0.430483$ 0.430483 $ 0.430483 Prisendring (1H) -0.34% Prisendring (1D) -1.33% Prisendring (7D) -13.61% Prisendring (7D) -13.61%

FlameWire (SN97) sanntidsprisen er $0.50271. I løpet av de siste 24 timene har SN97 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.496154 og et toppnivå på $ 0.53034, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN97 er $ 2.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.430483.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN97 endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -1.33% over 24 timer og -13.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FlameWire (SN97) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 700.51K$ 700.51K $ 700.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 700.51K$ 700.51K $ 700.51K Opplagsforsyning 1.40M 1.40M 1.40M Total forsyning 1,396,277.056188567 1,396,277.056188567 1,396,277.056188567

Nåværende markedsverdi på FlameWire er $ 700.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN97 er 1.40M, med en total tilgang på 1396277.056188567. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 700.51K.