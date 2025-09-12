Daugiau apie BTCT

Bitcoin TRC20 logotipas

Bitcoin TRC20 kaina (BTCT)

Neįtraukta į sąrašą

1 BTCT į USD – tiesioginė kaina:

+1.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Bitcoin TRC20 (BTCT) kainos grafikas realiu laiku
Bitcoin TRC20 (BTCT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.18%

+0.84%

+4.72%

+4.72%

Bitcoin TRC20 (BTCT) realiojo laiko kaina yra $115,754. Per pastarąsias 24 valandas BTCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 112,599 iki aukščiausios $ 116,466 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTCT kaina yra $ 203,879, o žemiausia – $ 15,564.94.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTCT per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitcoin TRC20 (BTCT) rinkos informacija

Dabartinė Bitcoin TRC20 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTCT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 25000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.89B

Bitcoin TRC20 (BTCT) kainos istorija USD

Šiandienos Bitcoin TRC20 kainos pokytis į USD: $ +966.12.
Bitcoin TRC20 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,099.6709934000.
Bitcoin TRC20 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -2,675.4453528000.
Bitcoin TRC20 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +9,495.342339838.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +966.12+0.84%
30 dienų$ -4,099.6709934000-3.54%
60 dienų$ -2,675.4453528000-2.31%
90 dienų$ +9,495.342339838+8.94%

Kas yra Bitcoin TRC20 (BTCT)

BTCT is a TRC20 token that is 100% backed by Bitcoin (BTC). The reserve addresses are published for anyone to audit. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.

Bitcoin TRC20 (BTCT) išteklius

Oficiali svetainė

Bitcoin TRC20 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitcoin TRC20 (BTCT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin TRC20 (BTCT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin TRC20 prognozes.

Peržiūrėkite Bitcoin TRC20 kainos prognozę dabar!

BTCT į vietos valiutas

Bitcoin TRC20 (BTCT) Tokenomika

Supratimas apie Bitcoin TRC20 (BTCT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTCTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcoin TRC20 (BTCT)

Kiek Bitcoin TRC20(BTCT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BTCT kaina USD valiuta yra 115,754USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BTCT į USD kaina?
Dabartinė BTCT kaina USD valiuta yra $ 115,754. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitcoin TRC20 rinkos kapitalizacija?
BTCT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BTCT apyvartoje?
BTCT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BTCT kaina?
BTCT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 203,879USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BTCT kaina?
BTCT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 15,564.94USD.
Kokia yra BTCT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BTCT yra --USD.
Ar BTCT kaina šiais metais kils?
BTCT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BTCT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Bitcoin TRC20 (BTCT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

