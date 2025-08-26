Sniper Search (SS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00127856$ 0.00127856 $ 0.00127856 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.38% שינוי מחיר (1D) +21.01% שינוי מחיר (7D) +67.90% שינוי מחיר (7D) +67.90%

Sniper Search (SS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00127856, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SS השתנה ב -3.38% במהלך השעה האחרונה, +21.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+67.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sniper Search (SS) מידע שוק

שווי שוק $ 141.63K$ 141.63K $ 141.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 283.25K$ 283.25K $ 283.25K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sniper Search הוא $ 141.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SS הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 283.25K.