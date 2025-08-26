SKI MASK CAT (SKICAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00110478 גבוה 24 שעות $ 0.00130721 שיא כל הזמנים $ 0.051635 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.78% שינוי מחיר (1D) -12.45% שינוי מחיר (7D) -13.59%

SKI MASK CAT (SKICAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00114446. במהלך 24 השעות האחרונות, SKICAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00110478 לבין שיא של $ 0.00130721, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKICATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.051635, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKICAT השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -12.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SKI MASK CAT (SKICAT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.13M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.13M אספקת מחזור 990.15M אספקה כוללת 990,154,867.7025918

שווי השוק הנוכחי של SKI MASK CAT הוא $ 1.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKICAT הוא 990.15M, עם היצע כולל של 990154867.7025918. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.