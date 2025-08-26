עוד על SKICAT

SKI MASK CAT סֵמֶל

SKI MASK CAT מחיר (SKICAT)

לא רשום

1 SKICAT ל USDמחיר חי:

$0.00114446
$0.00114446$0.00114446
-12.40%1D
USD
SKI MASK CAT (SKICAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:13:22 (UTC+8)

SKI MASK CAT (SKICAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00110478
$ 0.00110478$ 0.00110478
24 שעות נמוך
$ 0.00130721
$ 0.00130721$ 0.00130721
גבוה 24 שעות

$ 0.00110478
$ 0.00110478$ 0.00110478

$ 0.00130721
$ 0.00130721$ 0.00130721

$ 0.051635
$ 0.051635$ 0.051635

$ 0
$ 0$ 0

-0.78%

-12.45%

-13.59%

-13.59%

SKI MASK CAT (SKICAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00114446. במהלך 24 השעות האחרונות, SKICAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00110478 לבין שיא של $ 0.00130721, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKICATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.051635, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKICAT השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -12.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SKI MASK CAT (SKICAT) מידע שוק

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

990.15M
990.15M 990.15M

990,154,867.7025918
990,154,867.7025918 990,154,867.7025918

שווי השוק הנוכחי של SKI MASK CAT הוא $ 1.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKICAT הוא 990.15M, עם היצע כולל של 990154867.7025918. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.

SKI MASK CAT (SKICAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SKI MASK CATל USDהיה $ -0.000162756741472854.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSKI MASK CAT ל USDהיה . $ -0.0004330713.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSKI MASK CAT ל USDהיה $ +0.0004425787.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SKI MASK CATל USDהיה $ +0.000159825207535235.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000162756741472854-12.45%
30 ימים$ -0.0004330713-37.84%
60 ימים$ +0.0004425787+38.67%
90 ימים$ +0.000159825207535235+16.23%

מה זהSKI MASK CAT (SKICAT)

A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture.

SKI MASK CAT (SKICAT) משאב

האתר הרשמי

SKI MASK CATתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SKI MASK CAT (SKICAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SKI MASK CAT (SKICAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SKI MASK CAT.

בדוק את SKI MASK CAT תחזית המחיר עכשיו‏!

SKICAT למטבעות מקומיים

SKI MASK CAT (SKICAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SKI MASK CAT (SKICAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKICAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SKI MASK CAT (SKICAT)

כמה שווה SKI MASK CAT (SKICAT) היום?
החי SKICATהמחיר ב USD הוא 0.00114446 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKICAT ל USD?
המחיר הנוכחי של SKICAT ל USD הוא $ 0.00114446. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SKI MASK CAT?
שווי השוק של SKICAT הוא $ 1.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKICAT?
ההיצע במחזור של SKICAT הוא 990.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKICAT?
‏‏SKICAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.051635 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKICAT?
SKICAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SKICAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKICAT הוא -- USD.
האם SKICAT יעלה השנה?
SKICAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKICAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:13:22 (UTC+8)

