Kattana (KTN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01435445 $ 0.01435445 $ 0.01435445 24 שעות נמוך $ 0.02646107 $ 0.02646107 $ 0.02646107 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01435445$ 0.01435445 $ 0.01435445 גבוה 24 שעות $ 0.02646107$ 0.02646107 $ 0.02646107 שיא כל הזמנים $ 34.36$ 34.36 $ 34.36 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01174946$ 0.01174946 $ 0.01174946 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.80% שינוי מחיר (1D) -35.14% שינוי מחיר (7D) -40.32% שינוי מחיר (7D) -40.32%

Kattana (KTN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01716157. במהלך 24 השעות האחרונות, KTN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01435445 לבין שיא של $ 0.02646107, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KTNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 34.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01174946.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KTN השתנה ב +1.80% במהלך השעה האחרונה, -35.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kattana (KTN) מידע שוק

שווי שוק $ 42.59K$ 42.59K $ 42.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 171.61K$ 171.61K $ 171.61K אספקת מחזור 2.48M 2.48M 2.48M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kattana הוא $ 42.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KTN הוא 2.48M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 171.61K.