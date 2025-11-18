Finna AI מחיר היום

מחיר Finna AI (FINNA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003282, עם שינוי של 3.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FINNA ל USD הוא $ 0.00003282 לכל FINNA.

Finna AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,821, עם היצע במחזור של 999.90M FINNA. ב‑24 השעות האחרונות, FINNA סחר בין $ 0.000031 (נמוך) ל $ 0.00003398 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00201926, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000031.

ביצועים לטווח קצר, FINNA נע ב -0.22% בשעה האחרונה ו -26.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Finna AI (FINNA) מידע שוק

שווי שוק $ 32.82K$ 32.82K $ 32.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.82K$ 32.82K $ 32.82K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,898,870.8858734 999,898,870.8858734 999,898,870.8858734

שווי השוק הנוכחי של Finna AI הוא $ 32.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FINNA הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999898870.8858734. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.82K.