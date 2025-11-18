ExchangeDEX+
קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידיים500Xלהרוויחאירועים
עוד
CHZ Frenzy
מחיר Finna AI בזמן אמת היום הוא 0.00003282 USD.FINNA שווי השוק הוא 32,821 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר FINNA ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר Finna AI בזמן אמת היום הוא 0.00003282 USD.FINNA שווי השוק הוא 32,821 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר FINNA ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על FINNA

FINNA מידע על מחיר

מה זה FINNA

FINNA אתר רשמי

FINNA טוקניומיקה

FINNA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Finna AI סֵמֶל

Finna AI מחיר (FINNA)

לא רשום

1 FINNA ל USDמחיר חי:

--
----
-3.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Finna AI (FINNA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 18:10:41 (UTC+8)

Finna AI מחיר היום

מחיר Finna AI (FINNA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003282, עם שינוי של 3.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FINNA ל USD הוא $ 0.00003282 לכל FINNA.

Finna AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,821, עם היצע במחזור של 999.90M FINNA. ב‑24 השעות האחרונות, FINNA סחר בין $ 0.000031 (נמוך) ל $ 0.00003398 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00201926, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000031.

ביצועים לטווח קצר, FINNA נע ב -0.22% בשעה האחרונה ו -26.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Finna AI (FINNA) מידע שוק

$ 32.82K
$ 32.82K$ 32.82K

--
----

$ 32.82K
$ 32.82K$ 32.82K

999.90M
999.90M 999.90M

999,898,870.8858734
999,898,870.8858734 999,898,870.8858734

שווי השוק הנוכחי של Finna AI הוא $ 32.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FINNA הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999898870.8858734. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.82K.

Finna AI היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000031
$ 0.000031$ 0.000031
24 שעות נמוך
$ 0.00003398
$ 0.00003398$ 0.00003398
גבוה 24 שעות

$ 0.000031
$ 0.000031$ 0.000031

$ 0.00003398
$ 0.00003398$ 0.00003398

$ 0.00201926
$ 0.00201926$ 0.00201926

$ 0.000031
$ 0.000031$ 0.000031

-0.22%

-3.37%

-26.98%

-26.98%

Finna AI (FINNA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Finna AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFinna AI ל USDהיה . $ -0.0000167037.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFinna AI ל USDהיה $ -0.0000246871.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Finna AIל USDהיה $ -0.00018667462193911274.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.37%
30 ימים$ -0.0000167037-50.89%
60 ימים$ -0.0000246871-75.21%
90 ימים$ -0.00018667462193911274-85.04%

תחזית מחיר עבור Finna AI

Finna AI (FINNA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של FINNA הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Finna AI (FINNA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Finna AI עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Finna AI יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור FINNA תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Finna AI תחזית מחיר.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Finna AI (FINNA) משאב

האתר הרשמי

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Finna AI

כמה שווה 1 Finna AI ב-2030?
אם Finna AI תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Finna AI מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 18:10:41 (UTC+8)

Finna AI (FINNA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על Finna AI

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

HOT

מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
UCN

UCN

UCN
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

נוסף לאחרונה

מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר

HAiO

HAiO

HAIO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Finsteco

Finsteco

FNST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

GAIB

GAIB

GAIB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SACHI

SACHI

SACHI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ultiland

Ultiland

ARTX

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

המרוויחים המובילים

העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0108400
$0.0108400$0.0108400

+4,069.23%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000378
$0.00000000378$0.00000000378

+225.86%

The Official 67 Coin

The Official 67 Coin

67

$0.02984
$0.02984$0.02984

+35.75%

Brickken

Brickken

BKN

$0.11542
$0.11542$0.11542

+23.80%

SoulLayer

SoulLayer

SOULLAYER

$0.00006661
$0.00006661$0.00006661

+23.55%

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.