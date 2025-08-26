עוד על DTRXBT

DTRXBT by Virtuals מחיר (DTRXBT)

1 DTRXBT ל USDמחיר חי:

$0.00104475
-12.60%1D
DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:35:30 (UTC+8)

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00100954
24 שעות נמוך
$ 0.00123992
גבוה 24 שעות

$ 0.00100954
$ 0.00123992
$ 0.01910059
$ 0
-2.35%

-13.21%

-31.56%

-31.56%

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00103851. במהלך 24 השעות האחרונות, DTRXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00100954 לבין שיא של $ 0.00123992, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DTRXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01910059, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DTRXBT השתנה ב -2.35% במהלך השעה האחרונה, -13.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-31.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) מידע שוק

$ 774.56K
$ 774.56K$ 774.56K

$ 1.04M
741.38M
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של DTRXBT by Virtuals הוא $ 774.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DTRXBT הוא 741.38M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DTRXBT by Virtualsל USDהיה $ -0.000158171757940207.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDTRXBT by Virtuals ל USDהיה . $ +0.0002794865.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDTRXBT by Virtuals ל USDהיה $ +0.0001278024.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DTRXBT by Virtualsל USDהיה $ -0.0015613455728924703.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000158171757940207-13.21%
30 ימים$ +0.0002794865+26.91%
60 ימים$ +0.0001278024+12.31%
90 ימים$ -0.0015613455728924703-60.05%

מה זהDTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) משאב

האתר הרשמי

DTRXBT by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DTRXBT by Virtuals.

בדוק את DTRXBT by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

DTRXBT למטבעות מקומיים

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DTRXBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

כמה שווה DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) היום?
החי DTRXBTהמחיר ב USD הוא 0.00103851 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DTRXBT ל USD?
המחיר הנוכחי של DTRXBT ל USD הוא $ 0.00103851. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DTRXBT by Virtuals?
שווי השוק של DTRXBT הוא $ 774.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DTRXBT?
ההיצע במחזור של DTRXBT הוא 741.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DTRXBT?
‏‏DTRXBT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01910059 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DTRXBT?
DTRXBT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DTRXBT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DTRXBT הוא -- USD.
האם DTRXBT יעלה השנה?
DTRXBT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DTRXBT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.