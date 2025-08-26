DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00100954 $ 0.00100954 $ 0.00100954 24 שעות נמוך $ 0.00123992 $ 0.00123992 $ 0.00123992 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00100954$ 0.00100954 $ 0.00100954 גבוה 24 שעות $ 0.00123992$ 0.00123992 $ 0.00123992 שיא כל הזמנים $ 0.01910059$ 0.01910059 $ 0.01910059 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.35% שינוי מחיר (1D) -13.21% שינוי מחיר (7D) -31.56% שינוי מחיר (7D) -31.56%

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00103851. במהלך 24 השעות האחרונות, DTRXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00100954 לבין שיא של $ 0.00123992, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DTRXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01910059, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DTRXBT השתנה ב -2.35% במהלך השעה האחרונה, -13.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-31.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) מידע שוק

שווי שוק $ 774.56K$ 774.56K $ 774.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M אספקת מחזור 741.38M 741.38M 741.38M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DTRXBT by Virtuals הוא $ 774.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DTRXBT הוא 741.38M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.