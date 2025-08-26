Buttercat (BUTT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00966505$ 0.00966505 $ 0.00966505 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +15.51% שינוי מחיר (7D) +15.51%

Buttercat (BUTT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BUTT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUTTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00966505, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUTT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Buttercat (BUTT) מידע שוק

שווי שוק $ 29.72K$ 29.72K $ 29.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.72K$ 29.72K $ 29.72K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,995,159.0 999,995,159.0 999,995,159.0

שווי השוק הנוכחי של Buttercat הוא $ 29.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUTT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995159.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.72K.