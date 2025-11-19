ZoidPay (ZPAY) תחזית מחיר (USD)

קבל ZoidPay תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ZPAY יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של ZoidPay % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה ZoidPay תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) ZoidPay (ZPAY) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, ZoidPay ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005980 בשנת 2025. ZoidPay (ZPAY) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, ZoidPay ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006279 בשנת 2026. ZoidPay (ZPAY) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ZPAY הוא $ 0.006593 עם 10.25% שיעור צמיחה. ZoidPay (ZPAY) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ZPAY הוא $ 0.006923 עם 15.76% שיעור צמיחה. ZoidPay (ZPAY) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ZPAY הוא $ 0.007269 עם 21.55% שיעור צמיחה. ZoidPay (ZPAY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ZPAY הוא $ 0.007633 עם 27.63% שיעור צמיחה. ZoidPay (ZPAY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של ZoidPay עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012433. ZoidPay (ZPAY) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של ZoidPay עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.020252. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.005980 0.00%

2026 $ 0.006279 5.00%

2027 $ 0.006593 10.25%

2028 $ 0.006923 15.76%

2029 $ 0.007269 21.55%

2030 $ 0.007633 27.63%

2031 $ 0.008014 34.01%

2032 $ 0.008415 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.008836 47.75%

2034 $ 0.009278 55.13%

2035 $ 0.009741 62.89%

2036 $ 0.010229 71.03%

2037 $ 0.010740 79.59%

2038 $ 0.011277 88.56%

2039 $ 0.011841 97.99%

2040 $ 0.012433 107.89% הצג עוד לטווח קצר ZoidPay תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.005980 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.005981 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.005986 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.006005 0.41% ZoidPay (ZPAY) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורZPAYב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.005980 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ZoidPay (ZPAY) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורZPAY , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.005981 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ZoidPay (ZPAY) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורZPAY , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.005986 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ZoidPay (ZPAY) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורZPAY הוא $0.006005 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ZoidPay מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M אספקת מחזור 392.00M 392.00M 392.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ZPAY העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ZPAY יש כמות במעגל של 392.00M ושווי שוק כולל של $ 2.33M. צפה ZPAY במחיר חי

ZoidPay מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בZoidPayדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלZoidPay הוא 0.005980USD. היצע במחזור של ZoidPay(ZPAY) הוא 392.00M ZPAY , מה שמעניק לו שווי שוק של $2,332,146 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 7.20% $ 0.000401 $ 0.005961 $ 0.005443

7 ימים -7.26% $ -0.000434 $ 0.007277 $ 0.003778

30 ימים 60.71% $ 0.003630 $ 0.007277 $ 0.003778 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ZoidPay הראה תנועת מחירים של $0.000401 , המשקפת 7.20% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ZoidPay נסחר בשיא של $0.007277 ושפל של $0.003778 . נרשם שינוי במחיר של -7.26% . מגמה אחרונה זו מציגה אתZPAY הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ZoidPay חווה 60.71% שינוי, המשקף בערך $0.003630 לערכו. זה מצביע על כך ש ZPAY עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך ZoidPay (ZPAY) מודול חיזוי מחיר עובד? ZoidPay מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ZPAYעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךZoidPay לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ZPAY , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ZoidPay. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלZPAY . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלZPAY כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ZoidPay.

מדוע ZPAY חיזוי מחירים חשוב?

ZPAY תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ZPAY כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ZPAY ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ZPAY בחודש הבא? על פי ZoidPay (ZPAY) כלי תחזית המחירים, המחיר ZPAY הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ZPAY בשנת 2026? המחיר של 1 ZoidPay (ZPAY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ZPAY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ZPAY בשנת 2027? ZoidPay (ZPAY) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ZPAY עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ZPAY בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ZoidPay (ZPAY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ZPAY בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ZoidPay (ZPAY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ZPAY בשנת 2030? המחיר של 1 ZoidPay (ZPAY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ZPAY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ZPAY תחזית המחיר בשנת 2040? ZoidPay (ZPAY) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ZPAY עד שנת 2040.