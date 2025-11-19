AKEDO (AKE) תחזית מחיר (USD)

קבל AKEDO תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AKE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות AKE

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של AKEDO % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0003891 $0.0003891 $0.0003891 +3.15% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה AKEDO תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) AKEDO (AKE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, AKEDO ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000389 בשנת 2025. AKEDO (AKE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, AKEDO ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000408 בשנת 2026. AKEDO (AKE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AKE הוא $ 0.000428 עם 10.25% שיעור צמיחה. AKEDO (AKE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AKE הוא $ 0.000450 עם 15.76% שיעור צמיחה. AKEDO (AKE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AKE הוא $ 0.000472 עם 21.55% שיעור צמיחה. AKEDO (AKE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AKE הוא $ 0.000496 עם 27.63% שיעור צמיחה. AKEDO (AKE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של AKEDO עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000808. AKEDO (AKE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של AKEDO עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001317. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000389 0.00%

2026 $ 0.000408 5.00%

2027 $ 0.000428 10.25%

2028 $ 0.000450 15.76%

2029 $ 0.000472 21.55%

2030 $ 0.000496 27.63%

2031 $ 0.000521 34.01%

2032 $ 0.000547 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000574 47.75%

2034 $ 0.000603 55.13%

2035 $ 0.000633 62.89%

2036 $ 0.000665 71.03%

2037 $ 0.000698 79.59%

2038 $ 0.000733 88.56%

2039 $ 0.000770 97.99%

2040 $ 0.000808 107.89% הצג עוד לטווח קצר AKEDO תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000389 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000389 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000389 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000390 0.41% AKEDO (AKE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAKEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000389 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. AKEDO (AKE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAKE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000389 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. AKEDO (AKE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAKE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000389 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. AKEDO (AKE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAKE הוא $0.000390 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית AKEDO מחיר נוכחי $ 0.0003891$ 0.0003891 $ 0.0003891 שינוי מחיר (24 שעות) +3.15% שווי שוק $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M אספקת מחזור 22.80B 22.80B 22.80B נפח (24 שעות) $ 618.01K$ 618.01K $ 618.01K נפח (24 שעות) -- המחיר AKE העדכני הוא $ 0.0003891. יש לו שינוי של +3.15% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 618.01Kב 24 שעות. בנוסף, AKE יש כמות במעגל של 22.80B ושווי שוק כולל של $ 8.87M. צפה AKE במחיר חי

איך לקנות AKEDO (AKE) מנסה לקנות AKE? כעת ניתן לרכוש AKE באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות AKEDO ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות AKE עכשיו

AKEDO מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAKEDOדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAKEDO הוא 0.000389USD. היצע במחזור של AKEDO(AKE) הוא 0.00 AKE , מה שמעניק לו שווי שוק של $8.87M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.18% $ -0.000087 $ 0.000765 $ 0.000327

7 ימים -0.56% $ -0.000503 $ 0.00089 $ 0.000327

30 ימים -0.76% $ -0.001283 $ 0.00183 $ 0.000327 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,AKEDO הראה תנועת מחירים של $-0.000087 , המשקפת -0.18% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,AKEDO נסחר בשיא של $0.00089 ושפל של $0.000327 . נרשם שינוי במחיר של -0.56% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAKE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,AKEDO חווה -0.76% שינוי, המשקף בערך $-0.001283 לערכו. זה מצביע על כך ש AKE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של AKEDO המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה AKE בהיסטוריית המחירים המלאה

איך AKEDO (AKE) מודול חיזוי מחיר עובד? AKEDO מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AKEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAKEDO לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AKE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של AKEDO. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAKE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAKE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של AKEDO.

מדוע AKE חיזוי מחירים חשוב?

AKE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם AKE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, AKE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של AKE בחודש הבא? על פי AKEDO (AKE) כלי תחזית המחירים, המחיר AKE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 AKE בשנת 2026? המחיר של 1 AKEDO (AKE) היום הוא $0.000389 . על פי מודול התחזית שלעיל, AKE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של AKE בשנת 2027? AKEDO (AKE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AKE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של AKE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, AKEDO (AKE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של AKE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, AKEDO (AKE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 AKE בשנת 2030? המחיר של 1 AKEDO (AKE) היום הוא $0.000389 . על פי מודול התחזית שלעיל, AKE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי AKE תחזית המחיר בשנת 2040? AKEDO (AKE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AKE עד שנת 2040. הירשם עכשיו