ZoidPay מחיר היום

מחיר ZoidPay (ZPAY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00560836, עם שינוי של 8.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZPAY ל USD הוא $ 0.00560836 לכל ZPAY.

ZoidPay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,198,835, עם היצע במחזור של 392.00M ZPAY. ב‑24 השעות האחרונות, ZPAY סחר בין $ 0.00545881 (נמוך) ל $ 0.00623491 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.79, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00057157.

ביצועים לטווח קצר, ZPAY נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו -28.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ZoidPay (ZPAY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M אספקת מחזור 392.00M 392.00M 392.00M אספקה כוללת 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZoidPay הוא $ 2.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZPAY הוא 392.00M, עם היצע כולל של 700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.93M.