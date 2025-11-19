Wrapped BESC (WBESC) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped BESC תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WBESC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped BESC % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wrapped BESC תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wrapped BESC (WBESC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wrapped BESC ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.62 בשנת 2025. Wrapped BESC (WBESC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wrapped BESC ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.7510 בשנת 2026. Wrapped BESC (WBESC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WBESC הוא $ 2.8885 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wrapped BESC (WBESC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WBESC הוא $ 3.0329 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wrapped BESC (WBESC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WBESC הוא $ 3.1846 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wrapped BESC (WBESC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WBESC הוא $ 3.3438 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wrapped BESC (WBESC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wrapped BESC עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 5.4467. Wrapped BESC (WBESC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wrapped BESC עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 8.8722. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 2.62 0.00%

2040 $ 5.4467 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wrapped BESC תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 2.62 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 2.6203 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 2.6225 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 2.6307 0.41% Wrapped BESC (WBESC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWBESCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $2.62 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wrapped BESC (WBESC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWBESC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $2.6203 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wrapped BESC (WBESC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWBESC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $2.6225 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wrapped BESC (WBESC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWBESC הוא $2.6307 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped BESC מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M אספקת מחזור 734.32K 734.32K 734.32K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WBESC העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WBESC יש כמות במעגל של 734.32K ושווי שוק כולל של $ 1.92M. צפה WBESC במחיר חי

Wrapped BESC מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped BESCדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped BESC הוא 2.62USD. היצע במחזור של Wrapped BESC(WBESC) הוא 734.32K WBESC , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,924,685 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 5.57% $ 0.138298 $ 2.63 $ 2.34

7 ימים -1.96% $ -0.051560 $ 3.5419 $ 2.3552

30 ימים -25.76% $ -0.675063 $ 3.5419 $ 2.3552 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wrapped BESC הראה תנועת מחירים של $0.138298 , המשקפת 5.57% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped BESC נסחר בשיא של $3.5419 ושפל של $2.3552 . נרשם שינוי במחיר של -1.96% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWBESC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wrapped BESC חווה -25.76% שינוי, המשקף בערך $-0.675063 לערכו. זה מצביע על כך ש WBESC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped BESC (WBESC) מודול חיזוי מחיר עובד? Wrapped BESC מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WBESCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped BESC לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WBESC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped BESC. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWBESC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWBESC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped BESC.

מדוע WBESC חיזוי מחירים חשוב?

WBESC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

