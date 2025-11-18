Wrapped BESC מחיר היום

מחיר Wrapped BESC (WBESC) בזמן אמת היום הוא $ 2.57, עם שינוי של 1.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WBESC ל USD הוא $ 2.57 לכל WBESC.

Wrapped BESC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,888,665, עם היצע במחזור של 735.04K WBESC. ב‑24 השעות האחרונות, WBESC סחר בין $ 2.34 (נמוך) ל $ 2.59 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.37, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2.34.

ביצועים לטווח קצר, WBESC נע ב +0.40% בשעה האחרונה ו +0.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped BESC (WBESC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M אספקת מחזור 735.04K 735.04K 735.04K אספקה כוללת 735,038.4402097594 735,038.4402097594 735,038.4402097594

שווי השוק הנוכחי של Wrapped BESC הוא $ 1.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WBESC הוא 735.04K, עם היצע כולל של 735038.4402097594. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.89M.