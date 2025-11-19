Terminal (TERMINAL) תחזית מחיר (USD)

קבל Terminal תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה TERMINAL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Terminal % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Terminal תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Terminal (TERMINAL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Terminal ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000346 בשנת 2025. Terminal (TERMINAL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Terminal ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000364 בשנת 2026. Terminal (TERMINAL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TERMINAL הוא $ 0.000382 עם 10.25% שיעור צמיחה. Terminal (TERMINAL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TERMINAL הוא $ 0.000401 עם 15.76% שיעור צמיחה. Terminal (TERMINAL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TERMINAL הוא $ 0.000421 עם 21.55% שיעור צמיחה. Terminal (TERMINAL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TERMINAL הוא $ 0.000442 עם 27.63% שיעור צמיחה. Terminal (TERMINAL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Terminal עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000720. Terminal (TERMINAL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Terminal עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001174. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000346 0.00%

2026 $ 0.000364 5.00%

2027 $ 0.000382 10.25%

2028 $ 0.000401 15.76%

2029 $ 0.000421 21.55%

2030 $ 0.000442 27.63%

2031 $ 0.000464 34.01%

2032 $ 0.000487 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000512 47.75%

2034 $ 0.000537 55.13%

2035 $ 0.000564 62.89%

2036 $ 0.000593 71.03%

2037 $ 0.000622 79.59%

2038 $ 0.000653 88.56%

2039 $ 0.000686 97.99%

2040 $ 0.000720 107.89% הצג עוד לטווח קצר Terminal תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000346 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000346 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000347 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000348 0.41% Terminal (TERMINAL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTERMINALב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000346 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Terminal (TERMINAL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTERMINAL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000346 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Terminal (TERMINAL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTERMINAL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000347 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Terminal (TERMINAL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTERMINAL הוא $0.000348 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Terminal מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 294.38K$ 294.38K $ 294.38K אספקת מחזור 849.87M 849.87M 849.87M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר TERMINAL העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, TERMINAL יש כמות במעגל של 849.87M ושווי שוק כולל של $ 294.38K. צפה TERMINAL במחיר חי

Terminal מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTerminalדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTerminal הוא 0.000346USD. היצע במחזור של Terminal(TERMINAL) הוא 849.87M TERMINAL , מה שמעניק לו שווי שוק של $294,379 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -2.47% $ 0 $ 0.000357 $ 0.000284

7 ימים -18.49% $ -0.000064 $ 0.000442 $ 0.000286

30 ימים -15.34% $ -0.000053 $ 0.000442 $ 0.000286 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Terminal הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -2.47% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Terminal נסחר בשיא של $0.000442 ושפל של $0.000286 . נרשם שינוי במחיר של -18.49% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTERMINAL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Terminal חווה -15.34% שינוי, המשקף בערך $-0.000053 לערכו. זה מצביע על כך ש TERMINAL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Terminal (TERMINAL) מודול חיזוי מחיר עובד? Terminal מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TERMINALעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTerminal לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TERMINAL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Terminal. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTERMINAL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTERMINAL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Terminal.

מדוע TERMINAL חיזוי מחירים חשוב?

TERMINAL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם TERMINAL כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, TERMINAL ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של TERMINAL בחודש הבא? על פי Terminal (TERMINAL) כלי תחזית המחירים, המחיר TERMINAL הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 TERMINAL בשנת 2026? המחיר של 1 Terminal (TERMINAL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, TERMINAL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של TERMINAL בשנת 2027? Terminal (TERMINAL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TERMINAL עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של TERMINAL בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Terminal (TERMINAL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של TERMINAL בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Terminal (TERMINAL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 TERMINAL בשנת 2030? המחיר של 1 Terminal (TERMINAL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, TERMINAL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי TERMINAL תחזית המחיר בשנת 2040? Terminal (TERMINAL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TERMINAL עד שנת 2040.