Terminal מחיר היום

מחיר Terminal (TERMINAL) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TERMINAL ל USD הוא -- לכל TERMINAL.

Terminal כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 290,985, עם היצע במחזור של 849.87M TERMINAL. ב‑24 השעות האחרונות, TERMINAL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01162659, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TERMINAL נע ב +2.75% בשעה האחרונה ו -22.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Terminal (TERMINAL) מידע שוק

שווי שוק $ 290.99K$ 290.99K $ 290.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 342.39K$ 342.39K $ 342.39K אספקת מחזור 849.87M 849.87M 849.87M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

