הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Lol Guy % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Lol Guy תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Lol Guy (LOL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Lol Guy ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000114 בשנת 2025. Lol Guy (LOL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Lol Guy ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000120 בשנת 2026. Lol Guy (LOL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LOL הוא $ 0.000126 עם 10.25% שיעור צמיחה. Lol Guy (LOL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LOL הוא $ 0.000132 עם 15.76% שיעור צמיחה. Lol Guy (LOL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LOL הוא $ 0.000139 עם 21.55% שיעור צמיחה. Lol Guy (LOL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LOL הוא $ 0.000146 עם 27.63% שיעור צמיחה. Lol Guy (LOL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Lol Guy עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000238. Lol Guy (LOL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Lol Guy עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000387. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000114 0.00%

2026 $ 0.000120 5.00%

2027 $ 0.000126 10.25%

2028 $ 0.000132 15.76%

2029 $ 0.000139 21.55%

2030 $ 0.000146 27.63%

2031 $ 0.000153 34.01%

2032 $ 0.000161 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000169 47.75%

2034 $ 0.000177 55.13%

2035 $ 0.000186 62.89%

2036 $ 0.000195 71.03%

2037 $ 0.000205 79.59%

2038 $ 0.000215 88.56%

2039 $ 0.000226 97.99%

2040 $ 0.000238 107.89% הצג עוד לטווח קצר Lol Guy תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000114 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000114 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000114 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000115 0.41% Lol Guy (LOL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLOLב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000114 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Lol Guy (LOL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLOL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000114 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Lol Guy (LOL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLOL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000114 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Lol Guy (LOL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLOL הוא $0.000115 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Lol Guy מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 114.29K$ 114.29K $ 114.29K אספקת מחזור 998.01M 998.01M 998.01M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LOL העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LOL יש כמות במעגל של 998.01M ושווי שוק כולל של $ 114.29K. צפה LOL במחיר חי

Lol Guy מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLol Guyדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLol Guy הוא 0.000114USD. היצע במחזור של Lol Guy(LOL) הוא 998.01M LOL , מה שמעניק לו שווי שוק של $114,285 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.13% $ 0 $ 0.000114 $ 0.000102

7 ימים -4.63% $ -0.000005 $ 0.000147 $ 0.000084

30 ימים 24.42% $ 0.000027 $ 0.000147 $ 0.000084 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Lol Guy הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 4.13% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Lol Guy נסחר בשיא של $0.000147 ושפל של $0.000084 . נרשם שינוי במחיר של -4.63% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLOL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Lol Guy חווה 24.42% שינוי, המשקף בערך $0.000027 לערכו. זה מצביע על כך ש LOL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Lol Guy (LOL) מודול חיזוי מחיר עובד? Lol Guy מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LOLעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLol Guy לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LOL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Lol Guy. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLOL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLOL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Lol Guy.

מדוע LOL חיזוי מחירים חשוב?

LOL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LOL כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LOL ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LOL בחודש הבא? על פי Lol Guy (LOL) כלי תחזית המחירים, המחיר LOL הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LOL בשנת 2026? המחיר של 1 Lol Guy (LOL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LOL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LOL בשנת 2027? Lol Guy (LOL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LOL עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LOL בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Lol Guy (LOL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LOL בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Lol Guy (LOL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LOL בשנת 2030? המחיר של 1 Lol Guy (LOL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LOL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LOL תחזית המחיר בשנת 2040? Lol Guy (LOL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LOL עד שנת 2040.