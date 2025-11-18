Lol Guy מחיר היום

מחיר Lol Guy (LOL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00010834, עם שינוי של 9.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOL ל USD הוא $ 0.00010834 לכל LOL.

Lol Guy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 109,306, עם היצע במחזור של 998.01M LOL. ב‑24 השעות האחרונות, LOL סחר בין $ 0.00010242 (נמוך) ל $ 0.00012665 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00113496, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006558.

ביצועים לטווח קצר, LOL נע ב -0.75% בשעה האחרונה ו -18.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lol Guy (LOL) מידע שוק

שווי שוק $ 109.31K$ 109.31K $ 109.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.31K$ 109.31K $ 109.31K אספקת מחזור 998.01M 998.01M 998.01M אספקה כוללת 998,007,227.13042 998,007,227.13042 998,007,227.13042

שווי השוק הנוכחי של Lol Guy הוא $ 109.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOL הוא 998.01M, עם היצע כולל של 998007227.13042. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.31K.