Hydrated Dollar (HOLLAR) תחזית מחיר (USD)

קבל Hydrated Dollar תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HOLLAR יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Hydrated Dollar % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Hydrated Dollar תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Hydrated Dollar (HOLLAR) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Hydrated Dollar ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.999705 בשנת 2025. Hydrated Dollar (HOLLAR) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Hydrated Dollar ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0496 בשנת 2026. Hydrated Dollar (HOLLAR) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HOLLAR הוא $ 1.1021 עם 10.25% שיעור צמיחה. Hydrated Dollar (HOLLAR) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HOLLAR הוא $ 1.1572 עם 15.76% שיעור צמיחה. Hydrated Dollar (HOLLAR) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HOLLAR הוא $ 1.2151 עם 21.55% שיעור צמיחה. Hydrated Dollar (HOLLAR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HOLLAR הוא $ 1.2759 עם 27.63% שיעור צמיחה. Hydrated Dollar (HOLLAR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Hydrated Dollar עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.0783. Hydrated Dollar (HOLLAR) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Hydrated Dollar עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.3853. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.999705 0.00%

2026 $ 1.0496 5.00%

2027 $ 1.1021 10.25%

2028 $ 1.1572 15.76%

2029 $ 1.2151 21.55%

2030 $ 1.2759 27.63%

2031 $ 1.3397 34.01%

2032 $ 1.4066 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.4770 47.75%

2034 $ 1.5508 55.13%

2035 $ 1.6284 62.89%

2036 $ 1.7098 71.03%

2037 $ 1.7953 79.59%

2038 $ 1.8850 88.56%

2039 $ 1.9793 97.99%

2040 $ 2.0783 107.89% הצג עוד לטווח קצר Hydrated Dollar תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.999705 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.999841 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0006 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0038 0.41% Hydrated Dollar (HOLLAR) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורHOLLARב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.999705 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Hydrated Dollar (HOLLAR) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHOLLAR , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.999841 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Hydrated Dollar (HOLLAR) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHOLLAR , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0006 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Hydrated Dollar (HOLLAR) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHOLLAR הוא $1.0038 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Hydrated Dollar מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M אספקת מחזור 3.46M 3.46M 3.46M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר HOLLAR העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, HOLLAR יש כמות במעגל של 3.46M ושווי שוק כולל של $ 3.46M. צפה HOLLAR במחיר חי

Hydrated Dollar מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בHydrated Dollarדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלHydrated Dollar הוא 0.999705USD. היצע במחזור של Hydrated Dollar(HOLLAR) הוא 3.46M HOLLAR , מה שמעניק לו שווי שוק של $3,463,569 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.06% $ 0.000645 $ 0.999849 $ 0.996809

7 ימים 0.04% $ 0.000434 $ 0.999822 $ 0.997664

30 ימים 0.17% $ 0.001708 $ 0.999822 $ 0.997664 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Hydrated Dollar הראה תנועת מחירים של $0.000645 , המשקפת 0.06% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Hydrated Dollar נסחר בשיא של $0.999822 ושפל של $0.997664 . נרשם שינוי במחיר של 0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתHOLLAR הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Hydrated Dollar חווה 0.17% שינוי, המשקף בערך $0.001708 לערכו. זה מצביע על כך ש HOLLAR עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Hydrated Dollar (HOLLAR) מודול חיזוי מחיר עובד? Hydrated Dollar מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HOLLARעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךHydrated Dollar לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HOLLAR , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Hydrated Dollar. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHOLLAR . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHOLLAR כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Hydrated Dollar.

מדוע HOLLAR חיזוי מחירים חשוב?

HOLLAR תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

