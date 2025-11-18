Hydrated Dollar מחיר היום

מחיר Hydrated Dollar (HOLLAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.998047, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOLLAR ל USD הוא $ 0.998047 לכל HOLLAR.

Hydrated Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,460,735, עם היצע במחזור של 3.46M HOLLAR. ב‑24 השעות האחרונות, HOLLAR סחר בין $ 0.996809 (נמוך) ל $ 0.999265 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.019, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.976486.

ביצועים לטווח קצר, HOLLAR נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו -0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hydrated Dollar (HOLLAR) מידע שוק

שווי שוק $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M אספקת מחזור 3.46M 3.46M 3.46M אספקה כוללת 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

שווי השוק הנוכחי של Hydrated Dollar הוא $ 3.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOLLAR הוא 3.46M, עם היצע כולל של 3464592.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.46M.