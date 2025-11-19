AU79 (AU79) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של AU79 % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה AU79 תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) AU79 (AU79) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, AU79 ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013366 בשנת 2025. AU79 (AU79) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, AU79 ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.014035 בשנת 2026. AU79 (AU79) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AU79 הוא $ 0.014736 עם 10.25% שיעור צמיחה. AU79 (AU79) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AU79 הוא $ 0.015473 עם 15.76% שיעור צמיחה. AU79 (AU79) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AU79 הוא $ 0.016247 עם 21.55% שיעור צמיחה. AU79 (AU79) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AU79 הוא $ 0.017059 עם 27.63% שיעור צמיחה. AU79 (AU79) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של AU79 עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.027788. AU79 (AU79) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של AU79 עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.045264. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.013366 0.00%

2026 $ 0.014035 5.00%

2027 $ 0.014736 10.25%

2028 $ 0.015473 15.76%

2029 $ 0.016247 21.55%

2030 $ 0.017059 27.63%

2031 $ 0.017912 34.01%

2032 $ 0.018808 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.019748 47.75%

2034 $ 0.020736 55.13%

2035 $ 0.021773 62.89%

2036 $ 0.022861 71.03%

2037 $ 0.024004 79.59%

2038 $ 0.025205 88.56%

2039 $ 0.026465 97.99%

2040 $ 0.027788 107.89% הצג עוד לטווח קצר AU79 תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.013366 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.013368 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.013379 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.013421 0.41% AU79 (AU79) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAU79ב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.013366 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. AU79 (AU79) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAU79 , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.013368 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. AU79 (AU79) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAU79 , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.013379 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. AU79 (AU79) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAU79 הוא $0.013421 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית AU79 מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 13.02M$ 13.02M $ 13.02M אספקת מחזור 999.87M 999.87M 999.87M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר AU79 העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, AU79 יש כמות במעגל של 999.87M ושווי שוק כולל של $ 13.02M. צפה AU79 במחיר חי

AU79 מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAU79דף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAU79 הוא 0.013366USD. היצע במחזור של AU79(AU79) הוא 999.87M AU79 , מה שמעניק לו שווי שוק של $13,016,638 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 11.52% $ 0.001380 $ 0.013366 $ 0.011466

7 ימים -32.60% $ -0.004357 $ 0.024467 $ 0.011640

30 ימים -45.91% $ -0.006136 $ 0.024467 $ 0.011640 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,AU79 הראה תנועת מחירים של $0.001380 , המשקפת 11.52% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,AU79 נסחר בשיא של $0.024467 ושפל של $0.011640 . נרשם שינוי במחיר של -32.60% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAU79 הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,AU79 חווה -45.91% שינוי, המשקף בערך $-0.006136 לערכו. זה מצביע על כך ש AU79 עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך AU79 (AU79) מודול חיזוי מחיר עובד? AU79 מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AU79על בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAU79 לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AU79 , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של AU79. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAU79 . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAU79 כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של AU79.

מדוע AU79 חיזוי מחירים חשוב?

AU79 תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם AU79 כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, AU79 ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של AU79 בחודש הבא? על פי AU79 (AU79) כלי תחזית המחירים, המחיר AU79 הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 AU79 בשנת 2026? המחיר של 1 AU79 (AU79) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, AU79 יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של AU79 בשנת 2027? AU79 (AU79) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AU79 עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של AU79 בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, AU79 (AU79) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של AU79 בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, AU79 (AU79) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 AU79 בשנת 2030? המחיר של 1 AU79 (AU79) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, AU79 יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי AU79 תחזית המחיר בשנת 2040? AU79 (AU79) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AU79 עד שנת 2040.