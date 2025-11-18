AU79 מחיר היום

מחיר AU79 (AU79) בזמן אמת היום הוא $ 0.01285321, עם שינוי של 2.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AU79 ל USD הוא $ 0.01285321 לכל AU79.

AU79 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,788,574, עם היצע במחזור של 999.87M AU79. ב‑24 השעות האחרונות, AU79 סחר בין $ 0.01146611 (נמוך) ל $ 0.01321966 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03850425, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00608277.

ביצועים לטווח קצר, AU79 נע ב +0.93% בשעה האחרונה ו -34.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AU79 (AU79) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של AU79 הוא $ 12.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AU79 הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999870699.1425391. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.79M.