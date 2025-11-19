Somnia (SOMI) תחזית מחיר (USD)

קבל Somnia תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SOMI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות SOMI

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Somnia % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.3002 $0.3002 $0.3002 +0.50% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Somnia תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Somnia (SOMI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Somnia ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.3002 בשנת 2025. Somnia (SOMI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Somnia ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.315210 בשנת 2026. Somnia (SOMI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SOMI הוא $ 0.330970 עם 10.25% שיעור צמיחה. Somnia (SOMI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SOMI הוא $ 0.347519 עם 15.76% שיעור צמיחה. Somnia (SOMI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SOMI הוא $ 0.364894 עם 21.55% שיעור צמיחה. Somnia (SOMI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SOMI הוא $ 0.383139 עם 27.63% שיעור צמיחה. Somnia (SOMI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Somnia עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.624094. Somnia (SOMI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Somnia עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0165. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.3002 0.00%

2026 $ 0.315210 5.00%

2027 $ 0.330970 10.25%

2028 $ 0.347519 15.76%

2029 $ 0.364894 21.55%

2030 $ 0.383139 27.63%

2031 $ 0.402296 34.01%

2032 $ 0.422411 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.443532 47.75%

2034 $ 0.465708 55.13%

2035 $ 0.488994 62.89%

2036 $ 0.513443 71.03%

2037 $ 0.539116 79.59%

2038 $ 0.566071 88.56%

2039 $ 0.594375 97.99%

2040 $ 0.624094 107.89% הצג עוד לטווח קצר Somnia תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.3002 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.300241 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.300487 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.301433 0.41% Somnia (SOMI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSOMIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.3002 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Somnia (SOMI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSOMI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.300241 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Somnia (SOMI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSOMI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.300487 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Somnia (SOMI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSOMI הוא $0.301433 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Somnia מחיר נוכחי $ 0.3002$ 0.3002 $ 0.3002 שינוי מחיר (24 שעות) +0.50% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 360.72K$ 360.72K $ 360.72K נפח (24 שעות) -- המחיר SOMI העדכני הוא $ 0.3002. יש לו שינוי של +0.50% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 360.72Kב 24 שעות. בנוסף, SOMI יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה SOMI במחיר חי

איך לקנות Somnia (SOMI) מנסה לקנות SOMI? כעת ניתן לרכוש SOMI באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Somnia ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות SOMI עכשיו

Somnia מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSomniaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSomnia הוא 0.3001USD. היצע במחזור של Somnia(SOMI) הוא 0.00 SOMI , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.001100 $ 0.3041 $ 0.2833

7 ימים -0.20% $ -0.0761 $ 0.3888 $ 0.2833

30 ימים -0.41% $ -0.214399 $ 0.5756 $ 0.2833 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Somnia הראה תנועת מחירים של $-0.001100 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Somnia נסחר בשיא של $0.3888 ושפל של $0.2833 . נרשם שינוי במחיר של -0.20% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSOMI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Somnia חווה -0.41% שינוי, המשקף בערך $-0.214399 לערכו. זה מצביע על כך ש SOMI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Somnia המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה SOMI בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Somnia (SOMI) מודול חיזוי מחיר עובד? Somnia מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SOMIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSomnia לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SOMI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Somnia. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSOMI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSOMI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Somnia.

מדוע SOMI חיזוי מחירים חשוב?

SOMI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SOMI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SOMI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SOMI בחודש הבא? על פי Somnia (SOMI) כלי תחזית המחירים, המחיר SOMI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SOMI בשנת 2026? המחיר של 1 Somnia (SOMI) היום הוא $0.3002 . על פי מודול התחזית שלעיל, SOMI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SOMI בשנת 2027? Somnia (SOMI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SOMI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SOMI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Somnia (SOMI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SOMI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Somnia (SOMI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SOMI בשנת 2030? המחיר של 1 Somnia (SOMI) היום הוא $0.3002 . על פי מודול התחזית שלעיל, SOMI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SOMI תחזית המחיר בשנת 2040? Somnia (SOMI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SOMI עד שנת 2040. הירשם עכשיו