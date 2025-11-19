Somnia (SOMI) טוקנומיקה

Somnia (SOMI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Somnia (SOMI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:24:10 (UTC+8)
USD

Somnia (SOMI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Somnia (SOMI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
--
----
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
אספקה במחזור:
--
----
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 298.40M
$ 298.40M$ 298.40M
שיא כל הזמנים:
$ 1.9275
$ 1.9275$ 1.9275
שפל כל הזמנים:
--
----
מחיר נוכחי:
$ 0.2984
$ 0.2984$ 0.2984

Somnia (SOMI) מידע

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

אתר רשמי:
https://somnia.network/
מסמך לבן:
https://docs.somnia.network/concepts/litepaper/somnia-mission
סייר בלוקים:
https://shannon-explorer.somnia.network/

Somnia (SOMI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Somnia (SOMI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SOMI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SOMIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SOMIטוקניומיקה, חקרו אתSOMIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SOMI

מעוניין להוסיף את Somnia (SOMI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SOMI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Somnia (SOMI) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של SOMIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

SOMI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן SOMI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SOMI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

כתב ויתור

