Somnia מחיר היום

מחיר Somnia (SOMI) בזמן אמת היום הוא $ 0.294, עם שינוי של 0.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOMI ל USD הוא $ 0.294 לכל SOMI.

Somnia כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SOMI. ב‑24 השעות האחרונות, SOMI סחר בין $ 0.2833 (נמוך) ל $ 0.3096 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SOMI נע ב -1.25% בשעה האחרונה ו -24.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 237.87K.

Somnia (SOMI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 237.87K$ 237.87K $ 237.87K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 294.00M$ 294.00M $ 294.00M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOMNIA

שווי השוק הנוכחי של Somnia הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 237.87K. ההיצע במחזור של SOMI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 294.00M.