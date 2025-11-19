Naoris Protocol (NAORIS) תחזית מחיר (USD)

קבל Naoris Protocol תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה NAORIS יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Naoris Protocol % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.02441 $0.02441 $0.02441 +0.78% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Naoris Protocol תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Naoris Protocol (NAORIS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Naoris Protocol ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.02441 בשנת 2025. Naoris Protocol (NAORIS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Naoris Protocol ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.025630 בשנת 2026. Naoris Protocol (NAORIS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NAORIS הוא $ 0.026912 עם 10.25% שיעור צמיחה. Naoris Protocol (NAORIS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NAORIS הוא $ 0.028257 עם 15.76% שיעור צמיחה. Naoris Protocol (NAORIS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NAORIS הוא $ 0.029670 עם 21.55% שיעור צמיחה. Naoris Protocol (NAORIS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NAORIS הוא $ 0.031154 עם 27.63% שיעור צמיחה. Naoris Protocol (NAORIS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Naoris Protocol עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.050746. Naoris Protocol (NAORIS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Naoris Protocol עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.082660. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.02441 0.00%

2040 $ 0.050746 107.89% הצג עוד לטווח קצר Naoris Protocol תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.02441 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.024413 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.024433 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.024510 0.41% Naoris Protocol (NAORIS) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNAORISב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.02441 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Naoris Protocol (NAORIS) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNAORIS , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.024413 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Naoris Protocol (NAORIS) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNAORIS , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.024433 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Naoris Protocol (NAORIS) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNAORIS הוא $0.024510 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Naoris Protocol מחיר נוכחי $ 0.02441$ 0.02441 $ 0.02441 שינוי מחיר (24 שעות) +0.78% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 85.46K$ 85.46K $ 85.46K נפח (24 שעות) -- המחיר NAORIS העדכני הוא $ 0.02441. יש לו שינוי של +0.78% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 85.46Kב 24 שעות. בנוסף, NAORIS יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה NAORIS במחיר חי

Naoris Protocol מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNaoris Protocolדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNaoris Protocol הוא 0.02435USD. היצע במחזור של Naoris Protocol(NAORIS) הוא 0.00 NAORIS , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.06% $ -0.001729 $ 0.02815 $ 0.02382

7 ימים -0.21% $ -0.006609 $ 0.03223 $ 0.02376

30 ימים -0.53% $ -0.02815 $ 0.06726 $ 0.02376 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Naoris Protocol הראה תנועת מחירים של $-0.001729 , המשקפת -0.06% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Naoris Protocol נסחר בשיא של $0.03223 ושפל של $0.02376 . נרשם שינוי במחיר של -0.21% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNAORIS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Naoris Protocol חווה -0.53% שינוי, המשקף בערך $-0.02815 לערכו. זה מצביע על כך ש NAORIS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Naoris Protocol המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה NAORIS בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Naoris Protocol (NAORIS) מודול חיזוי מחיר עובד? Naoris Protocol מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NAORISעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNaoris Protocol לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NAORIS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Naoris Protocol. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNAORIS . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNAORIS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Naoris Protocol.

מדוע NAORIS חיזוי מחירים חשוב?

NAORIS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

