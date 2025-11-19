Dust (DUST) תחזית מחיר (USD)

קבל Dust תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DUST יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Dust % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.002354 $0.002354 $0.002354 -10.22% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Dust תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Dust (DUST) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Dust ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002354 בשנת 2025. Dust (DUST) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Dust ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002471 בשנת 2026. Dust (DUST) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DUST הוא $ 0.002595 עם 10.25% שיעור צמיחה. Dust (DUST) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DUST הוא $ 0.002725 עם 15.76% שיעור צמיחה. Dust (DUST) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DUST הוא $ 0.002861 עם 21.55% שיעור צמיחה. Dust (DUST) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DUST הוא $ 0.003004 עם 27.63% שיעור צמיחה. Dust (DUST) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Dust עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004893. Dust (DUST) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Dust עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007971. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.002354 0.00%

2026 $ 0.002471 5.00%

2027 $ 0.002595 10.25%

2028 $ 0.002725 15.76%

2029 $ 0.002861 21.55%

2030 $ 0.003004 27.63%

2031 $ 0.003154 34.01%

2032 $ 0.003312 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.003477 47.75%

2034 $ 0.003651 55.13%

2035 $ 0.003834 62.89%

2036 $ 0.004026 71.03%

2037 $ 0.004227 79.59%

2038 $ 0.004438 88.56%

2039 $ 0.004660 97.99%

2040 $ 0.004893 107.89% הצג עוד לטווח קצר Dust תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.002354 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.002354 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.002356 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.002363 0.41% Dust (DUST) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDUSTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.002354 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Dust (DUST) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDUST , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002354 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Dust (DUST) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDUST , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002356 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Dust (DUST) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDUST הוא $0.002363 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Dust מחיר נוכחי $ 0.002354$ 0.002354 $ 0.002354 שינוי מחיר (24 שעות) -10.22% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 96.13K$ 96.13K $ 96.13K נפח (24 שעות) -- המחיר DUST העדכני הוא $ 0.002354. יש לו שינוי של -10.22% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 96.13Kב 24 שעות. בנוסף, DUST יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה DUST במחיר חי

Dust מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDustדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDust הוא 0.002354USD. היצע במחזור של Dust(DUST) הוא 0.00 DUST , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.44% $ 0.000716 $ 0.00289 $ 0.001522

7 ימים 0.53% $ 0.000811 $ 0.00289 $ 0.001259

30 ימים 0.04% $ 0.000080 $ 0.0034 $ 0.0012 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Dust הראה תנועת מחירים של $0.000716 , המשקפת 0.44% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Dust נסחר בשיא של $0.00289 ושפל של $0.001259 . נרשם שינוי במחיר של 0.53% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDUST הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Dust חווה 0.04% שינוי, המשקף בערך $0.000080 לערכו. זה מצביע על כך ש DUST עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Dust המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה DUST בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Dust (DUST) מודול חיזוי מחיר עובד? Dust מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DUSTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDust לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DUST , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Dust. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDUST . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDUST כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Dust.

מדוע DUST חיזוי מחירים חשוב?

DUST תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DUST כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DUST ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DUST בחודש הבא? על פי Dust (DUST) כלי תחזית המחירים, המחיר DUST הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DUST בשנת 2026? המחיר של 1 Dust (DUST) היום הוא $0.002354 . על פי מודול התחזית שלעיל, DUST יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DUST בשנת 2027? Dust (DUST) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DUST עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DUST בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Dust (DUST) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DUST בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Dust (DUST) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DUST בשנת 2030? המחיר של 1 Dust (DUST) היום הוא $0.002354 . על פי מודול התחזית שלעיל, DUST יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DUST תחזית המחיר בשנת 2040? Dust (DUST) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DUST עד שנת 2040.