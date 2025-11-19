Edwin (EDWIN) תחזית מחיר (USD)

קבל Edwin תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה EDWIN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Edwin % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.000705 $0.000705 $0.000705 -0.28% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Edwin תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Edwin (EDWIN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Edwin ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000705 בשנת 2025. Edwin (EDWIN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Edwin ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000740 בשנת 2026. Edwin (EDWIN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של EDWIN הוא $ 0.000777 עם 10.25% שיעור צמיחה. Edwin (EDWIN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של EDWIN הוא $ 0.000816 עם 15.76% שיעור צמיחה. Edwin (EDWIN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של EDWIN הוא $ 0.000856 עם 21.55% שיעור צמיחה. Edwin (EDWIN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של EDWIN הוא $ 0.000899 עם 27.63% שיעור צמיחה. Edwin (EDWIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Edwin עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001465. Edwin (EDWIN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Edwin עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002387. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000705 0.00%

2026 $ 0.000740 5.00%

2027 $ 0.000777 10.25%

2028 $ 0.000816 15.76%

2029 $ 0.000856 21.55%

2030 $ 0.000899 27.63%

2031 $ 0.000944 34.01%

2032 $ 0.000992 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.001041 47.75%

2034 $ 0.001093 55.13%

2035 $ 0.001148 62.89%

2036 $ 0.001205 71.03%

2037 $ 0.001266 79.59%

2038 $ 0.001329 88.56%

2039 $ 0.001395 97.99%

2040 $ 0.001465 107.89% הצג עוד לטווח קצר Edwin תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000705 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000705 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000705 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000707 0.41% Edwin (EDWIN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורEDWINב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000705 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Edwin (EDWIN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורEDWIN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000705 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Edwin (EDWIN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורEDWIN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000705 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Edwin (EDWIN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורEDWIN הוא $0.000707 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Edwin מחיר נוכחי $ 0.000705$ 0.000705 $ 0.000705 שינוי מחיר (24 שעות) -0.27% שווי שוק $ 705.00K$ 705.00K $ 705.00K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B נפח (24 שעות) $ 83.02K$ 83.02K $ 83.02K נפח (24 שעות) -- המחיר EDWIN העדכני הוא $ 0.000705. יש לו שינוי של -0.28% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 83.02Kב 24 שעות. בנוסף, EDWIN יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 705.00K. צפה EDWIN במחיר חי

Edwin מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בEdwinדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלEdwin הוא 0.000705USD. היצע במחזור של Edwin(EDWIN) הוא 0.00 EDWIN , מה שמעניק לו שווי שוק של $705.00K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.04% $ -0.000030 $ 0.000737 $ 0.000675

7 ימים -0.20% $ -0.000185 $ 0.000909 $ 0.000675

30 ימים -0.61% $ -0.001107 $ 0.001968 $ 0.000675 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Edwin הראה תנועת מחירים של $-0.000030 , המשקפת -0.04% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Edwin נסחר בשיא של $0.000909 ושפל של $0.000675 . נרשם שינוי במחיר של -0.20% . מגמה אחרונה זו מציגה אתEDWIN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Edwin חווה -0.61% שינוי, המשקף בערך $-0.001107 לערכו. זה מצביע על כך ש EDWIN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Edwin המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה EDWIN בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Edwin (EDWIN) מודול חיזוי מחיר עובד? Edwin מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של EDWINעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךEdwin לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של EDWIN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Edwin. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלEDWIN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלEDWIN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Edwin.

מדוע EDWIN חיזוי מחירים חשוב?

EDWIN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

