Edwin מחיר היום

מחיר Edwin (EDWIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.000714, עם שינוי של 4.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EDWIN ל USD הוא $ 0.000714 לכל EDWIN.

Edwin כרגע מדורג במקום #2256 לפי שווי שוק של $ 714.00K, עם היצע במחזור של 1.00B EDWIN. ב‑24 השעות האחרונות, EDWIN סחר בין $ 0.000675 (נמוך) ל $ 0.000802 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01385086645919871, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000137537924593378.

ביצועים לטווח קצר, EDWIN נע ב +1.13% בשעה האחרונה ו -25.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 249.94K.

Edwin (EDWIN) מידע שוק

דירוג No.2256 שווי שוק $ 714.00K$ 714.00K $ 714.00K נפח (24 שעות) $ 249.94K$ 249.94K $ 249.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 714.00K$ 714.00K $ 714.00K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Edwin הוא $ 714.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 249.94K. ההיצע במחזור של EDWIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 714.00K.