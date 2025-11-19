Edwin (EDWIN) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Edwin (EDWIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:41:45 (UTC+8)
Edwin (EDWIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Edwin (EDWIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 716.00K
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 1.00B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 716.00K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00695
שפל כל הזמנים:
$ 0.000137537924593378
מחיר נוכחי:
$ 0.000716
Edwin (EDWIN) מידע

Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.

אתר רשמי:
https://edwin.finance/
מסמך לבן:
https://docs.edwin.finance/
סייר בלוקים:
https://solscan.io/token/GPrg1CgbBvAJS2SCuf9gF7NmQYsWudfyfWy5SUzypump

Edwin (EDWIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Edwin (EDWIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של EDWIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות EDWINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את EDWINטוקניומיקה, חקרו אתEDWINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

