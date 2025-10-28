Yala StablecoinYU چیست

$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs. Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala's SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.

پیش‌ بینی قیمت Yala Stablecoin (USD)

YU به ارزهای محلی

توکنومیکس Yala Stablecoin (YU)

درک، توکنومیکس Yala Stablecoin (YU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Yala Stablecoin (YU) امروز Yala Stablecoin (YU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای YU به واحد USD برابر است با 0.999617 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی YU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.999617 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی YU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Yala Stablecoin چقدر است؟ ارزش بازار YU برابر است با $ 125.83M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش YU چقدر است؟ عرضه در گردش YU برابر است با 125.88M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت YU چقدر بوده است؟ YU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.008 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت YU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ YU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.109976 USD رسید. حجم معاملات YU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YU برابر است با -- USD . آیا YU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد YU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Yala Stablecoin (YU)