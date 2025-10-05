قیمت لحظه‌ ای Worlds First Memecoin امروز برابر است با 0.00233385 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LOLCOIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LOLCOIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Worlds First Memecoin امروز برابر است با 0.00233385 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LOLCOIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LOLCOIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره LOLCOIN

اطلاعات قیمت LOLCOIN

توکنومیکس LOLCOIN

پیش‌بینی قیمت LOLCOIN

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Worlds First Memecoin

قیمت Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 LOLCOIN به USD:

$0.00233385
$0.00233385$0.00233385
+12.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Worlds First Memecoin (LOLCOIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:56:32 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Worlds First Memecoin (LOLCOIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00203323
$ 0.00203323$ 0.00203323
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00255007
$ 0.00255007$ 0.00255007
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00203323
$ 0.00203323$ 0.00203323

$ 0.00255007
$ 0.00255007$ 0.00255007

$ 0.00795894
$ 0.00795894$ 0.00795894

$ 0
$ 0$ 0

+2.05%

+12.74%

-3.22%

-3.22%

قیمت لحظه‌ ای Worlds First Memecoin (LOLCOIN) برابر است با $0.00233385. در 24 ساعت گذشته، LOLCOIN در بازه قیمتی حداقل $ 0.00203323 تا حداکثر $ 0.00255007 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LOLCOIN برابر با $ 0.00795894 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LOLCOIN در یک ساعت گذشته +2.05%، در 24 ساعت گذشته +12.74% و در 7 روز گذشته -3.22% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

--
----

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

999.61M
999.61M 999.61M

999,612,754.218761
999,612,754.218761 999,612,754.218761

ارزش بازار فعلی Worlds First Memecoin برابر است با $ 2.32M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LOLCOIN برابر است با 999.61M، و عرضه کل آن 999612754.218761 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.32M است.

تاریخچه قیمت Worlds First Memecoin (LOLCOIN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Worlds First Memecoin به USD به میزان $ +0.00026365 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Worlds First Memecoin به USD به میزان $ -0.0014639540 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Worlds First Memecoin به USD به میزان $ +0.0000142745 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Worlds First Memecoin به USD به میزان $ +0.0015296031528182433 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00026365+12.74%
30 روز$ -0.0014639540-62.72%
60 روز$ +0.0000142745+0.61%
90 روز$ +0.0015296031528182433+190.19%

Worlds First MemecoinLOLCOIN چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Worlds First Memecoin (USD)

ارزش Worlds First Memecoin (LOLCOIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Worlds First Memecoin (LOLCOIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Worlds First Memecoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Worlds First Memecoin را بررسی کنید!

LOLCOIN به ارزهای محلی

توکنومیکس Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

درک، توکنومیکس Worlds First Memecoin (LOLCOIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LOLCOIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

امروز Worlds First Memecoin (LOLCOIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LOLCOIN به واحد USD برابر است با 0.00233385 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LOLCOIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LOLCOIN نسبت به USD برابر است با $ 0.00233385. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Worlds First Memecoin چقدر است؟
ارزش بازار LOLCOIN برابر است با $ 2.32M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LOLCOIN چقدر است؟
عرضه در گردش LOLCOIN برابر است با 999.61M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LOLCOIN چقدر بوده است؟
LOLCOIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00795894 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LOLCOIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LOLCOIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات LOLCOIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LOLCOIN برابر است با -- USD.
آیا LOLCOIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LOLCOIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LOLCOIN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:56:32 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.