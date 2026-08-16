قیمت امروز Triadmarkets

قیمت لحظه‌ ای Triadmarkets (TRIAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRIAD به USD برابر با $ 0 برای هر TRIAD می‌ باشد.

توکن Triadmarkets در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44,128 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 443.77M TRIAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRIAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00134889 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRIAD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -5.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Triadmarkets (TRIAD)

ارزش بازار $ 44.13K$ 44.13K $ 44.13K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 90.68K$ 90.68K $ 90.68K سرمایه در گردش 443.77M 443.77M 443.77M عرضه کل 911,871,098.612153 911,871,098.612153 911,871,098.612153

ارزش بازار فعلی Triadmarkets برابر است با $ 44.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRIAD برابر است با 443.77M، و عرضه کل آن 911871098.612153 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 90.68K است.