قیمت امروز Swole Doge

قیمت لحظه‌ ای Swole Doge (SWOGE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SWOGE به USD برابر با $ 0 برای هر SWOGE می‌ باشد.

توکن Swole Doge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 133,287 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SWOGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SWOGE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00513459 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SWOGE طی یک ساعت گذشته به میزان +2.73% و در هفت روز اخیر به میزان -20.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.69K رسیده است.

اطلاعات بازار Swole Doge (SWOGE)

ارزش بازار $ 133.29K$ 133.29K $ 133.29K حجم (24 ساعته) $ 2.69K$ 2.69K $ 2.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 133.29K$ 133.29K $ 133.29K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Swole Doge برابر است با $ 133.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.69K. عرضه در گردش SWOGE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 133.29K است.