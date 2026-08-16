قیمت امروز Steakhouse PYUSD V2

قیمت لحظه‌ ای Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.037 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STEAKPYUSD به USD برابر با $ 1.037 برای هر STEAKPYUSD می‌ باشد.

توکن Steakhouse PYUSD V2 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 308,619 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 297.72K STEAKPYUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STEAKPYUSD در بازه‌ ای بین $ 1.035 (حداقل) و $ 1.039 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.043 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.001 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STEAKPYUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +0.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD)

ارزش بازار $ 308.62K$ 308.62K $ 308.62K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 308.62K$ 308.62K $ 308.62K سرمایه در گردش 297.72K 297.72K 297.72K عرضه کل 297,715.8403899414 297,715.8403899414 297,715.8403899414

ارزش بازار فعلی Steakhouse PYUSD V2 برابر است با $ 308.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش STEAKPYUSD برابر است با 297.72K، و عرضه کل آن 297715.8403899414 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 308.62K است.